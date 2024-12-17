Акции российской компании «Газпром» в ходе торгов на Московской бирже упали до минимума с января 2009 года. Данные по состоянию на 16:32 мск свидетельствуют, что котировки газового холдинга снизились на 2,41%, до 106,1 рубля за ценную бумагу, передает РБК.

К 18:50 мск стоимость акций «Газпрома» колебалась на уровне до 107,2-107,3 рубля за штуку, следует из данных Мосбиржи.

Как пишет РБК, снижение стоимости бумаг газовой компании происходит на фоне общей негативной динамики на рынке российских акций. «Интерфакс» отмечает, что давление на компанию оказывают санкционные новости о санкциях, а также приближающееся заседание Центробанка, на котором будет приниматься решение по ключевой ставке.

Стоимость акций «Газпрома» усилила свое падение 4 декабря, после заявления главы Минфина Антона Силуанова о том, что его ведомство не заложило в проект госбюджета на 2025 год дивиденды от энергохолдинга.

Эксперты в разговоре с РБК объяснили, что акции «Газпрома» продолжают падать в том числе в связи с геополитическими рисками и возможным ухудшением финансовых результатов энергохолдинга.

На снижение акций «Газпрома» могло повлиять заявление Еврокомиссии о том, что ЕС не заинтересован в транзите российского газа через Украину и продлении соответствующих договоренностей, истекающих в декабре, сообщила ведущий аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова.

Руководитель направления аналитики «Альфа-Инвестиций» Василий Карпунин считает, что значительная часть снижения акций «Газпрома» общерыночная, а влияют на такое положение рынка высокие ставки и ожидания их дальнейшего роста, а также опасения новых санкций.

Между тем Карпунин уверен: если другой вариант сохранения транзита газа через Украину не будет найден, то его прекращение может отразиться на финансовых результатах «Газпрома».