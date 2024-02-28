Власти России не ожидали, что страны Запада заморозят и, возможно, конфискуют российские золотовалютные резервы после начала боевых действий на Украине. Такое мнение председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков высказал в специальном интервью RTVI.

«Из активов США наши резервы были выведены, и это поступательно осуществлялось. Из Европы тоже начали постепенно проводить. Но, видимо, регулятор (Центробанк. — Прим. RTVI) и политическое руководство даже не предполагало, что такие решения могут приниматься на политическом уровне», — сказал Аксаков.

Он назвал действия Запада воровством, которое труднообъяснимо с точки зрения права и человеческого подхода.

«Видимо, не предполагали, что такое решение примут, поскольку оно подрывает доверие <…> и к США, и к Европе. Ведь незыблемость права там проповедовалась, и мы часто приводили в пример, что вот там, в Европе, на Западе, право стоит выше любых политических и субъективных решений. И вот вопреки таким установкам, подходам, фактически нарушили самые основы правовых действий. Этого никто не предполагал», — заявил Аксаков.

По его мнению, западные страны «своими руками подрывают основу своего господства и могущества». Однако рано или поздно им придется заплатить России, поскольку закон и справедливость восторжествуют, заявил депутат.

«Во-первых, вернут резервы, во-вторых, те проценты вернут, на которые пытаются наложить лапу. Но и штрафные санкции заплатить придется, потому что они не отдают то, что нам принадлежит», — уверен Аксаков.

Битва за резервы

В 2022 году США заявили, что вместе со странами-союзниками заморозили связанные с Россией активы на $330 млрд. Министр финансов Антон Силуанов говорил, что заморожено $300 млрд — примерно половина всех золотовалютных резервов России.

Центробанк России сообщил, что с 2014 года «последовательно наращивал и диверсифицировал золотовалютные резервы, чтобы иметь, по сути, две подушки безопасности: на случай финансового кризиса, когда высока потребность в долларах США и евро, и на случай геополитического кризиса, когда может быть ограничен доступ России к большинству резервных валют».

«После заморозки западными странами резервов в своих валютах, Россия продолжает иметь достаточный объем резервов в золоте и юанях», — заверила председатель ЦБ Эльвира Набиуллина.

Она также пообещала оспорить в суде заморозку российских резервов.

РБК писал, что во второй половине 2021 года Банк России перевел треть долларовых активов в юани. Доля доллара в золотовалютных резервах сократилась с 16,4 до 10,9%, став на $29 млрд меньше.

В феврале 2024 года Совет ЕС утвердил постановление, которое дает законную базу для использования прибыли от замороженных активов России в интересах Украины.