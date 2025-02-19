Актер и режиссер Александр Галибин заявил в программе «Легенда» на RTVI, что в России исчезло детское кино, в котором был «диалог с ребенком», и сейчас зрителей только развлекают. По мнению Галибина, в этом виновата американизация.

По словам актера, кино в целом довольно быстро превратилось в бизнес, а авторское кино «находится просто на задворках».

«Настал момент, когда, скажем, детский кинематограф вообще исчез, потому что началась американизация. Я про это много говорил, что у нас исчез диалог с ребенком», — сказал Галибин.

По мнению артиста, сейчас на экраны выходят «пшики», которые, наверное, приносят «немалые деньги». «Но там нет диалога с залом, это развлечение», — пояснил Галибин.

Он отметил, что не против развлечения, «пусть оно будет». «Но вот эта американизация, о которой я сказал, она практически целиком подавила детский кинематограф, в котором есть разговор с ребенком, сидящим в зале», — заявил Галибин.

Он напомнил, что сейчас много говорят о семейном кинематографе. Однако «разговор с семьей, которая сидит в зале», также исчез, считает собеседник RTVI.

«Нас всех развлекают. И вот это мне не нравится. Поэтому я стараюсь снимать картины, о которых можно потом поговорить», — добавил Галибин.

Ранее актриса и режиссер Наталья Бондарчук заявила в интервью RTVI, что снимать фильмы для детей сегодня «опасно для жизни». На «настоящее, хорошее, классическое детское кино» не выделят финансирования, утверждает Бондарчук.