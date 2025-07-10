Комик и киноактер Бан Хэй Мин, сыгравший злодея в последней экранизации комикса об Астериксе и Обеликсе, был найден мёртвым утром 10 июля в 17-м округе Парижа после падения с восьмого этажа. Ему было 43 года. На месте происшествия работают пожарные BSPP и полиция, пишет Le Parisien.

«С бесконечной печалью мы вынуждены объявить о трагической кончине нашего друга, нашего замечательного артиста Бана Хэя Мина. Согласно имеющимся у нас доказательствам, пытаясь достать телефон, упавший в водосточную трубу балкона, Бан поскользнулся и упал с высоты нескольких этажей», — говорится в заявлении его продюсера Филиппа Дельмаса.

По данным источника в полиции, в водосточной трубе был найден мобильный телефон художника, а на подоконнике стояла пепельница. Тот же собеседник Le Parisien сообщил, что в квартире покойного не нашли прощального письма или предсмертной записки. Парижская прокуратура объявила о начале расследования причин смерти, приоритетная версия — несчастный случай.

Бан Хэй Мин, который более 10 лет занимался стендапом, стал известен широкой публике благодаря роли злодея в фильме «Астерикс и Обеликс 2: Поднебесная» (2023), где он играл вместе с Венсаном Касселем, Маню Пайе и другими актерами.

Французские СМИ отмечают, что успех в кино негативно сказался на карьере Бан Хэй Мина как комика, поскольку он никогда не считал актерское поприще перспективным для себя, но как раз на нем и сумел добиться куда более заметного успеха. Его друзья рассказали, что он впал в депрессию, из-за чего не смог полностью выложиться при подготовке своего третьего сольного стендап-шоу. В преддверии гастрольного тура его госпитализировали на острове Реюньон.

Тем не менее недавно Бан Хэй Мин вернулся на сцену с новым шоу под названием «Kill Bun». Он должен был выступить с ним вечером 11 июля перед зрителями в Монреале (Канада).