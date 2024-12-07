Актер Марк Уизерс, известный по ролям в сериалах «Династия» и «Очень странные дела», умер в США в возрасте 77 лет от рака поджелудочной железы. Он скончался еще 22 ноября, но СМИ узнали об этом только сегодня — когда его дочь Джесси Уизерс опубликовала сообщение в соцсетях.

«Он противостоял своей болезни с той же силой и достоинством, которые он привнес в свое ремесло, создав наследие тепла, юмора и преданности, а также своей замечательной способностью делать каждую роль незабываемой. Неизменный талант Марка и его преданность индустрии будут с теплотой вспоминать коллеги, друзья и поклонники», — говорится в сообщении дочери актера.

Марк Уизерс родился летом 1947 года в Бингемптоне (Нью-Йорк), изучал актерское мастерство и режиссуру в Калифорнийском государственном университете в Лос-Анджелесе, а затем получил степень магистра изящных искусств в Университете штата Миннесота в Манкейто.

Задолго до того, как он получил карточку Гильдии киноактеров США и начал сниматься в телесериалах, Уизерс был успешным спортсменом, получившим стипендию NCAA по американскому футболу в Университете штата Пенсильвания.

Уизерс начал свою актерскую карьеру, снявшись в национальной рекламной кампании McDonald’s, где его заметил агент. пОн также снимался в национальных рекламных роликах для таких крупных брендов как Folger’s Coffee, Irish Spring, Tartar Control Crest и American Airlines.

Первую роль Уизерс сыграл в односезонном юридическом сериале Kaz, который шел с 1978 по 1979 годы, после чего стал получать приглашения в многочисленных телепроектах — «Величайший американский герой», «Охотник Джон», «Частный детектив Магнум», «Дни нашей жизни», «Даллас», «Король Квинса», «Придурки из Хаззарда», «Супруги Харт», «Отель», «Закон Лос-Анджелеса», «Мэтлок», «Фрейзер», «Чудо-женщина» и других.

В последние годы Уизерс появлялся в качестве приглашенной звезды в таких сериалах как «Настоящая кровь», «Мыслить как преступник», «Касл», «До смерти красива», «Восьмое чувство» и «Очень странные дела».

Самой известной его ролью стал Тед Динар в первом сезоне сериала «Династия» (1981), появляющийся на протяжении шести серий, а потом неожиданно умирающий.