Окружной суд южнокорейского города Сувона приговорил к условному сроку 79-летнего актера из сериала Netflix «Игра в кальмара» О Ён Су по делу о сексуальных домогательствах. Об этом сообщает агентство Yonhap.

Актер получил восемь месяцев тюрьмы с отсрочкой исполнения приговора на два года. Также ему предстоит пройти 40-часовой курс лечения сексуальных преступников.

В ноябре 2022 О Ён Су было предъявлено обвинение в том, что он обнял и поцеловал женщину против ее воли в 2017 году. Дело против актера было возбуждено в декабре 2021-го после того, как потерпевшая обратилась в полицию.

Как писал The Hollywood Reporter, речь идет об актрисе из театральной труппы, членом которой был О. На момент инцидента девушке было 22 года.

Сначала дело было закрыто без предъявления обвинений О Ён Су, но затем прокуратура возобновила расследование после апелляции потерпевшей. Актер отрицал обвинения. По словам О, он «просто держал ее за руку, чтобы указать путь вокруг озера».

Потерпевшая предоставила полиции и суду текстовые сообщения, которыми она обменивалась с О, и подробную информацию о своей истории болезни, в том числе о получении психиатрической помощи после инцидента. После суда О Ён Су заявил журналистам, что планирует подать апелляцию.

Южнокорейский актер получил мировую известность после роли в сериале «Игра в кальмара», который стал самым популярным в истории Netflix. В 2022 году О Ён Су удостоился за эту работу «Золотого глобуса» как лучший актер второго плана.