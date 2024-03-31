В ДТП на мотоцикле погиб американо-британский актер Чэнс Пердомо, пишет Variety со ссылкой на его представителя. Артисту было 27 лет.

«Его страсть к искусству и ненасытная жажда жизни ощущались всеми, кто его знал, и его теплота сохранится в тех, кого он любил больше всего», — заявил представитель Пердомо.

Где именно произошла авария, не уточняется. «Мы просим уважать желание семьи сохранить конфиденциальность, поскольку они скорбят о потере любимого сына и брата», — добавил представитель актера.

Также соболезнования семье Пердомо выразили продюсеры проекта сериала «Поколение «Ви»» — спин-оффа сериала «Пацаны», в котором Пердомо сыграл одну из главных ролей.

«Мы не можем смириться с этим. Для тех из нас, кто знал его и работал с ним, Чэнс всегда был очаровательным и улыбчивым, энтузиастом, невероятно талантливым исполнителем и, что самое главное, просто очень добрым, милым человеком. Даже писать о нем в прошедшем времени не имеет смысла. Мы соболезнуем семье Чэнса и скорбим о потере нашего друга и коллеги. Обнимите своих близких сегодня вечером», — говорится в заявлении.

Чэнс Пердомо родился 19 октября 1996 года в Лос-Анджелесе. Позже переехал с матерью в Великобританию. Как пишет Variety, изначально Пердомо собирался изучать право, но вместо этого занялся актерским мастерством в Национальном молодежном театре Лондона.

После съемок в нескольких телевизионных шоу и короткометражках Пердомо получил роль Эмброуза Спеллмана в сериале Netflix «Леденящие душу приключения Сабрины» (2018-2020), где снялся в четырех сезонах. В 2018 году сыграл в фильме «Убийственный долг», за что был удостоен номинации на премию BAFTA как лучшему актеру в главной роли. Также снялся в серии фильмов «После».