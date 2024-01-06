Голливудский актер Кристиан Оливер и две его дочери погибли в результате крушения небольшого самолета около Карибских островов. Об этом сообщила полиция островного карибского государства Сент-Винсент и Гренадины, добавив, что погиб также пилот самолета.

«Небольшой одномоторный самолет <…>, принадлежащий и пилотируемый Робертом Саксом из Бекии, упал в море в одной морской миле к западу от Малого Невиса, примерно после полудня. На борту находились три пассажира: 51-летний Кристиан Клепсер (настоящее имя актера — прим. RTVI) из Соединенных Штатов Америки и две его дочери, Мадита Клепсер и Анник Клепсер, которым было 10 и 12 лет соответственно», — сообщила полиция в фейсбуке*.

Как отмечается в заявлении, воздушное судно направлялось в Сент-Люсию, но уже «через несколько мгновений после взлета» столкнулось с «трудностями» и упало в океан. К месту происшествия на своих лодках отправились рыбаки и дайверы, позже тела погибших извлекли сотрудники береговой охраны Сент-Винсента и Гренадин.

Представители актера в комментарии CBS News подтвердили гибель Оливера, заявив, что их «мысли и молитвы с ним, двумя его дочерьми и его семьей». Как отмечает телеканал, в Госдепартаменте заявили, что пилот самолета Роберт Сакс тоже был гражданином США.

Кристиан Оливер родился в городе Целле (германская федеральная земля Нижняя Саксония) 3 марта 1972 года. Он вырос во Франкфурте-на-Майне, позднее переехал в США. Получил известность благодаря ролям в таких фильмах и сериалах, как «Спецотряд “Кобра”»(1996), «Операция “Валькирия”» (2008), «Спиди Гонщик» (2008), «Мушкетеры» (2011), «Восьмое чувство» (2015-2018) и «Аванпост» (2018-2021).

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