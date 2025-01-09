Клиническая смерть, которую перенес режиссер Тигран Кеосаян, может быть связана с наследственным заболеванием. Об этом заявил RTVI народный артист РСФСР Сергей Никоненко.

«У них это, очевидно, генетическое — и отец очень рано от сердца ушел, и старший брат Давид. Я ему желаю, конечно, поправиться. Дай Бог ему выйти из этой ситуации», — сказал актер.

Сергей Никоненко снимался в нескольких проектах Кеосаяна — в сериалах «Ландыш серебристый 2» (2004) и «Море. Горы. Керамзит» (2014), а также в картине «Крымский мост. Сделано с любовью!» (2018). По словам актера, в последние годы он не поддерживал близких контактов с режиссером.

«Дай Бог ему здоровья, чтоб выздоровел. Я нахожусь в Екатеринбурге, в Москве я уже, наверное, лет пять с ним не виделся. Только иногда, когда включишь телевизор… Я не смотрю телевизор, но видел, что он там работает. Больше я ничего не знаю», — пояснил он.

Комментируя госпитализацию Кеосаяна, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков пожелал скорейшего выздоровления режиссеру.

«Это мой друг, он сейчас болеет, и мы желаем ему скорейшего здоровья», — приводит слова представителя Кремля РИА Новости.

К пожеланиям выздоровления присоединился генеральный директор киноконцерна «Мосфильм» Карен Шахназаров.

«Конечно же, желаю выздоровления Тиграну, дай Бог. Мне надо узнать что-то подробнее, я не могу так тоже комментировать», — сказал он в разговоре с NEWS.ru.

О том, что Кеосаян перенес клиническую смерть и впал в кому, 8 января сообщила его жена, главный редактор информационного агентства «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян. Она отметила, что на протяжении долгого времени режиссер испытывает серьезные проблемы с сердцем.

По информации телеграм-канала Baza, Кеосаян был госпитализирован в конце декабря в тяжелом состоянии. Режиссер перенес два инфаркта в 2008 и 2010 годах, ему провели аортокоронарное стентирование.

Симоньян также рассказала, что мать Кеосаяна находится в тяжелом психологическом состоянии из-за страха потерять второго сына. Она призвала «тех, кто любит Тиграна», молиться за него.