59-летний режиссер и журналист Тигран Кеосаян находится в коме, сообщила в телеграм-канале его супруга, главный редактор медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян.

«До последнего не хотела, но, поскольку уже начали звонить репортеры, напишу сама. Мой муж, Тигран Кеосаян, пережил клиническую смерть и находится в коме», — написала Симоньян.

По ее словам, у режиссера «давным-давно очень больное сердце».

«Я не умею записывать кружочки в реанимации и делать селфи своих рыданий, поэтому прошу простить меня, что не пишу в соцсети. Тиграна мама, как и моя, живут с нами. Описывать состояние женщины, которая два года назад потеряла старшего сына, а теперь из последних сил ждет, что Господь смилостивится над младшим, невозможно», — отметила супруга журналиста.

По данным Baza, Кеосаян попал в больницу в конце декабря, его состояние оценивается как тяжелое.

Журналист перенес два инфаркта в 2008 и 2010 годах, ему было проведено аортокоронарное стентирование.

Телеведущая Ксения Собчак в телеграм-канале рассказала, что Симоньян очень любит супруга и каждый день ездит к нему в больницу.

«Я не знаю лично Тиграна , но знаю что Маргарита его очень любит. Знаю, что каждый день она ездит к нему и проводит много времени рядом , и это все происходит уже, увы, какое-то довольно долгое время», — написала она.

Тигран Кеосаян родился 4 января 1966 года в семье режиссера и сценариста Эдмонда Кеосаяна. Свою режиссерскую карьеру Кеосаян начал в 1992 году, его фильмография насчитывает около 20 работ, среди которых «Бедная Саша», «Ландыш серебристый», «Крымский мост. Сделано с любовью!», «Три товарища».

Он также работал ведущим ток-шоу «Вечер с Тиграном Кеосаяном» и «Хватит молчать!» на РЕН ТВ, «Международную пилораму» на НТВ и др. На радио Sputnik выходила передача «Пятница с Тиграном Кеосаяном».

В 1993 году он сыграл свадьбу с актрисой Аленой Хмельницкой, у них родились две дочери. В 2014 году актриса и режиссер официально развелись, а в 2022-м Кеосаян женился на Маргарите Симоньян. У пары есть трое общих детей — две дочери и сын.