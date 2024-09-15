В петербургском аэропорту Пулково задержали актера Евгения Ткачука, известного по роли Шута в сериале «Король и Шут». Как пишет телеграм-канал Shot, актера подозревают в перевозке наркотиков.

По данным канала, артиста остановили во время досмотра в аэропорту около 7 утра. По предварительной информации, у него обнаружили курительную трубку и спрятанный сверток с неизвестным вещество. Объяснить, что находится внутри пакетика, актер не смог, после чего его задержали. Вещество уже направили на экспертизу.

Евгению Ткачуку 40 лет, он окончил актерское отделение режиссерского факультета ГИТИСа. Работал в Московском театре юного зрителя, сотрудничал с мастерской Олега Кудряшова, театрами «Практика» и «Шалом», а также играл на сцене Государственного театра наций.

Ткачук дебютировал в 2007 году в военной драме Александра Сокурова «Александра». Позже снялся в таких сериалах и фильмах, как «Жизнь и приключения Мишки Япончика» (2011), «Курьер из “Рая”» (2013), «Тихий Дон» (2015), «Годунов» (2018-2019), «Перевал Дятлова» (2020), «Родители строгого режима» (2022), «Бешенство» (2023) и др.

Ткачук является основателем конно-драматического театра «ВелесО», в спектаклях которого вместе с профессиональными артистами играют кони. Сам Ткачук рассказывал, что «партнеры-кони, требующие тотального внимания и понимания природных процессов, дают возможность творить чудеса».