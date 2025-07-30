Актер Вениамин Смехов в интервью программе «Легенда» на RTVI высказал мнение, что Мещанская улица в Москве должна носить имя поэта Евгения Евтушенко.

Смехов напомнил, что раньше в Москве были четыре Мещанские улицы, три из которых переименовали: так, 1-я Мещанская стала частью проспекта Мира.

«2-я Мещанская, где я родился, называется улицей Гиляровского. 3-я Мещанская, которая находилась во дворе нашего дома, называется улица Щепкина, великого русского актера», — отметил Смехов.

«А четвертая, как была, так и осталась Мещанская, хотя я бы пожелал ей называться улицей имени Евтушенко», — продолжил артист.

Смехов рассказал, что Евтушенко учился с ним в одной школе на 3-й Мещанской улице (ныне — улице Щепкина), а жил как раз на 4-й Мещанской.

«Сегодня это просто Мещанская. А Евтушенко — это легенда. Вот он настоящий небожитель. Потому что большой поэт. Для России это очень важное обстоятельство — быть поэтом. Актеров много, а поэтов настоящих очень немного. И у нас, и везде», — добавил Смехов.

Ранее артистка Ирина Апексимова, бывший директор Театра Романа Виктюка, поддержала его переименование в «Театр — Сцена “Мельников”».

«Пока был жив Роман Григорьевич Виктюк и создавал свои спектакли — да, в этом месте витал дух или душа Виктюка, и он назывался Театр Романа Виктюка. Роман Григорьевич Виктюк ушел из жизни. Сколько можно поклоняться тому, чего нет? Жизнь продолжается, и сейчас вдыхают жизнь другие люди. Почему они должны вдыхать эту жизнь под чужим именем?» — сказала Апексимова в интервью RTVI.