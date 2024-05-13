Американского актера и режиссера Стива Бушеми госпитализировали после нападения в центре Манхэттена. Как рассказал The New York Post его пресс-секретарь, у 66-летнего Бушеми отек лица и левого глаза.

«Стив Бушеми подвергся нападению в центре Манхэттена, он стал еще одной жертвой случайного акта насилия в городе», — сказал пресс-секретарь.

Представитель актера отметил, что он «в порядке» и поблагодарил всех за добрые пожелания.

«Он ценит все добрые пожелания, хотя ему невероятно грустно, что это случилось с ним, когда он гулял по улицам Нью-Йорка», — добавил пресс-секретарь.

В полиции отметили, что нападение произошло в среду, 8 мая, около 11:48 по местному времени. Бушеми гулял по заливу Кипс, когда к нему подошел неизвестный и ударил его «средь бела дня».

Источники издания отметили, что злоумышленник пока не найден. Также неизвестно, что могло стать причиной нападения.

Полиция опубликовала фотографии предполагаемого нападавшего с камер наблюдения — мужчина с бородой в бейсболке, синей футболке и черных спортивных штанах.

По данным The New York Post, это не первый случай нападения на знаменитость на улицах Нью-Йорка. Недавно актера Майкла Штубарга ударили камнем по голове во время пробежки.

Стив Бушеми является лауреатом премий «Эмми» и «Золотой глобус». Известность ему принесли такие картины, как «Прощальные взгляды» (1986), «Нью-Йоркские истории» (1989), «Таинственный поезд» (1989), «Бешеные псы» (1992). Актер также играл в картине Майкла Бэя «Армагеддон» (1998), фильме Роберта Родригеса «Отчаянный» (1995) и в сериале «Сопрано» (1999—2007).

В качестве режиссера дебютировал в 1996 году с работой «Под сенью крон». Он также снял фильмы «Зверофабрика» (2000), «Одинокий Джим» (2005) и «Интервью» (2007), и эпизоды сериалов «Убойный отдел», «Клан Сопрано», «Тюрьма Оз», «Студия 30» и «Сестра Джеки».