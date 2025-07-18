Артист Тобольского драматического театра им. П.П. Ершова Константин Орлов погиб 7 июля на 54-м году жизни в зоне проведения военной операции. Об этом сообщило Тюменское концертно-театральное объединение (ТКТО) в соцсети «ВКонтакте».

В организации гибель актера назвали невосполнимой утратой для театра и всего региона. Там добавили, что Орлова отличала многогранность таланта, он был веселым, отзывчивым, неравнодушным и умеющим очаровывать человеком.

В ТКТО также отметили, что решение отправиться в зону СВО Орлов принял добровольно, что стало неожиданностью для его родных и коллег.

У актера остались жена и двое несовершеннолетних детей.

Прощание с Константином Орловым прошло 18 июля в городском ритуальном зале, затем состоялось отпевание артиста в часовне на Алемасовском кладбище, где его похоронят с воинскими почестями.

Уроженец Курганской области, Константин Орлов окончил театральный институт в Екатеринбурге, после чего служил в Курганском и Арзамасском драматических театрах. С 1999 года он 25 лет посвятил Тобольскому драмтеатру, сыграв почти в 60 постановках.

За годы работы Орлов был удостоен почетной грамоты департамента культуры Тюменской области, благодарности администрации Тобольска и благодарственного письма областного комитета по культуре.