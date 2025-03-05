В Москве в своей квартире найден мертвым Александр Милокостый, в школьные годы сыгравший в фильме «Адъютант его превосходительства», пишет «Московский комсомолец» («МК»). По предварительным данным, тело пролежало там около десяти дней.

По данным издания, сотрудники полиции вскрыли квартиру на Севастопольском проспекте 5 марта, на следующий день после того, как получили заявление о пропаже 68-летнего бывшего актера. Следов насилия на теле не обнаружили. «Причина смерти — не выдержало сердце», пишет издание.

В фильме «Адъютант его превосходительства» 1969 года Милокостый в возрасте 12 лет сыграл мальчика Юру, сына полковника Львова. Его запомнили после сцены, в которой Юра задает вопрос персонажу Юрия Соломина: «Павел Андреевич, вы шпион?». После этого Милокостый снялся в фильмах «Всадник без головы», «Мелодия на два голоса» и других — всего на его счету около десятка картин. Но профессиональным актером он так и не стал.

По данным газеты, он создал свою фирму по отделке квартир, работал в генконсульстве России в Польше, а также заместителем директора в НИИ промышленного транспорта.

Милокостый несколько раз был женат. Как рассказывает «МК», в 1990-е годы одна из жен, решившая, что муж ей изменяет, заказала его убийство и наняла исполнителями некую супружескую пару. Им было якобы обещано $5 тыс. Но те перепоручили убийство бездомному мужчине, который сдал всех участников преступной сделки правоохранительным органам, а Милокостый остался жив.

Александр Милокостый родился 8 сентября 1956 года. После школы он учился в Театральном училище им. Щукина, проходил армейскую службу в Театре Советской Армии. В 1979-1989 годах работал в труппе Московского областного драматического театра, в том числе играл ведущие роли.

После этого закончил актерскую карьеру и в 1990-е стал работать с инвестициями. Позднее жил в польском Кракове и работал завхозяйством в российском генконсульстве. Впоследствии некоторое время занимал пост зампредседателя комитета по связям со СМИ в Федерации комплексного единоборства России.