Актера Джонни Уэктора, известного по сериалу «Мир Дикого Запада», застрелили при попытке ограбления его автомобиля. Об этом пишет Variety со ссылкой на заявление полиции Лос-Анджелеса.

По данным издания, инцидент произошел в ночь на 25 мая. Уэктора ранил один из трех грабителей, который пытался извлечь из машины актера каталитический нейтрализатор. После чего Уэктора госпитализировали в местную больницу, где он скончался, пишет Variety.

Агент актера Дэвид Шауль рассказал, что Уэктор был не просто «преданным своему ремеслу» человеком, но и «настоящим нравственным примером для всех, кто его знал».

«Он олицетворял собой упорный труд, настойчивость и умение никогда не сдаваться. Во время взлетов и падений в сложной профессии он всегда держал равновесие и стремился стать лучшим», — заявил Шауль.

Агент назвал время, проведенное с Уэктором, «привилегией».

«Он буквально готов был отдать вам рубашку со своей спины. После более чем десяти лет совместной работы он навсегда оставит пустоту в наших сердцах», — добавил Шауль.

Джонни Уэктор родился в 1986 году в США. Он дебютировал на телевидении в драматическом сериале «Армейские жены», в котором появлялся в эпизодических ролях с 2007 по 2009 год. Помимо этого, он снялся в сериалах «Мыслить как преступник», «Пожарная часть 19», «Сибирь», «Девушка из Голливуда», «Тренировочный день» и др.

После работы в сериале «Армейские жены» — в 2010 году — Уэктор работал над несколькими короткометражными фильмами, среди которых «Трава никогда не бывает зеленее», «Золотой ящик», «Аферист», «Допрос», «Все для тебя», «Реликвия» и др. Среди прочего, в 2022 году он стал автором короткометражки «Сломанные всадники», в которой также снялся.

Помимо этого, Уэктор работал в полном метре. В его фильмографию входят «Военный корабль США Индианаполис: Мужественные люди», «Торнадо», «Главная больница», «Крейсер» и др.