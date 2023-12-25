Замоскворецкий районный суд Москвы на два месяца — до 20 февраля 2024 года — арестовал актера Сергея Базанова, сыгравшего члена банды «Универсам» в сериале «Слово пацана». Как сообщается в телеграм-канале московских судов общей юрисдикции, он проходит обвиняемым по делу об убийстве (п.п. «ж», «з» ч. 2 ст. 105 УК).
В публикации говорится, что Базанов, действовал «в составе группы, руководствуясь корыстными мотивами, в целях совершения разбойных нападений на граждан и их убийство на территории Москвы».
Как передает «Агентство городских новостей Москва» со ссылкой на пресс-секретаря суда Кристину Протопопову, речь идет об убийстве предпринимателя Александра Дзабиева в 2011 году. Знакомый с ситуацией источник заявил агентству, что по уголовному делу помимо Базанова задержан еще один человек.
В ноябре 2011 года «Интерфакс» сообщал, что в Большом Полуярославском переулке в центре Москвы четверо неизвестных напали на Дзабиева и попытались выхватить у него сумку, в которой была сумма в размере $900 тыс. Бизнесмен оказал сопротивление, но нападавшие ранили его в голову из пистолета и скрылись, похитив деньги. Автомобиль, на котором передвигались грабители, обнаружили брошенным недалеко от места преступления. Дзабиева госпитализировали, однако позднее, по данным СК, позднее он скончался.
Сериал «Слово пацана. Кровь на асфальте» поставил рекорд по популярности среди российских сериалов, став предметом бурного обсуждения в обществе. Криминальная драма, основанная на реальных событиях, снята по одноименной книге Роберта Гареева, в которой рассказывается о «казанском феномене»: в 80-е годы в столице Татарстана произошел рост молодежных преступных группировок, которые вели борьбу за «господство» над районами.