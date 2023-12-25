Замоскворецкий районный суд Москвы на два месяца — до 20 февраля 2024 года — арестовал актера Сергея Базанова, сыгравшего члена банды «Универсам» в сериале «Слово пацана». Как сообщается в телеграм-канале московских судов общей юрисдикции, он проходит обвиняемым по делу об убийстве (п.п. «ж», «з» ч. 2 ст. 105 УК).

В публикации говорится, что Базанов, действовал «в составе группы, руководствуясь корыстными мотивами, в целях совершения разбойных нападений на граждан и их убийство на территории Москвы».

Как передает «Агентство городских новостей Москва» со ссылкой на пресс-секретаря суда Кристину Протопопову, речь идет об убийстве предпринимателя Александра Дзабиева в 2011 году. Знакомый с ситуацией источник заявил агентству, что по уголовному делу помимо Базанова задержан еще один человек.

В ноябре 2011 года «Интерфакс» сообщал, что в Большом Полуярославском переулке в центре Москвы четверо неизвестных напали на Дзабиева и попытались выхватить у него сумку, в которой была сумма в размере $900 тыс. Бизнесмен оказал сопротивление, но нападавшие ранили его в голову из пистолета и скрылись, похитив деньги. Автомобиль, на котором передвигались грабители, обнаружили брошенным недалеко от места преступления. Дзабиева госпитализировали, однако позднее, по данным СК, позднее он скончался.