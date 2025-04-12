Российская актриса театра и кино Александра Дроздова задержана в Санкт-Петербурге за нападение с ножом на своего коллегу и мужа Илью Деля, передает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах. Пострадавший был госпитализирован в реанимацию с ранением в грудь: по данным телеграм-канала Shot, у него пробито легкое.

По информации «Фонтанки», 40-летний актёр вызвал скорую и полицию к своему дому в центре города в четвёртом часу ночи, сообщив, что получил удар ножом в грудь от девушки. Его в тяжелом состоянии увезли в Мариинскую больницу, а 26-летнюю подозреваемую — 26-летнюю актрису Театра комедии имени Акимова — в отдел для разбирательства.

В ГУ МВД по Санкт-Петербургу подтвердили информацию о том, что в 3:30 ночи с Казанской улицы был госпитализирован 40-летний мужчина, получивший ножевые ранения в грудь и руку в ходе ссоры со своей 26-летней сожительницей.

Вечером 12 апреля Дель должен был играть писателя Сергея Максудова в премьерном спектакле режиссера Романа Габриа «Театральный роман» в театре имени Ленсовета. Там сообщили, что премьеру решено не отменять, а Деля заменит Илья Колецкий.

«Наш актёр Илья Дель попал в больницу. Прежде всего: сейчас врачи оценивают состояние Ильи как удовлетворительное. Обстоятельства случившегося в данный момент выясняются», — говорится в заявлении, опубликованном в телеграм-канале театра.

Сам Дель по телефону заявил «Фонтанке», что премьеру якобы отменяют из-за его болезни, а на вопрос о ножевом ранении ответил, что «ничего такого не знает».

Директор театра Валерий Градковский пояснил петербургскому изданию 78.ru, что главную роль в спектакле репетировали двое исполнителей, и по плану Дель должен был играть ее первым, но в силу сложившихся обстоятельств очередность будет изменена. По его словам, ситуация «отчасти неожиданная, но в театре случается всё».

«Илья — замечательный артист, это один из лучших артистов нашего города. Артист не может быть тихим, поскольку профессия артиста — это, прежде всего, эмоция, игра. Но в жизни это очень комфортный, очень спокойный человек», — поделился мнением Градковский.

Илья Дель родился весной 1985 года в Липецке и с детства играл в спектаклях своего отца — режиссёра Владимира Деля — в Молодёжном театре «Предел» в Рязанской области, а потом поступил в РАТИ и в 2007 году окончил СПбГАТИ. После выпуска актер служил в Малом драматическом театре (Театре Европы), театре «На Литейном» и Александринском театре, а с 2022 года — в театре им. Ленсовета. На его счету немало и ролей в кино и на ТВ: он сыграл в фильмах «Северный полюс», «Пророк. История Александра Пушкина», «Цой» и роли в сериалах «Вертинский», «Фандорин. Азазель», «Натали и Александр», «Содержанки», «Заступники», «Трасса смерти».

Александра Дроздова — петербурженка, родилась в 1999 году. В 2016 году после школы поступила в Российский государственный институт сценических искусств, который окончила в 2020-м, а потом начала сотрудничать с Театром комедии имени Н.П. Акимова. Первую кинороль сыграла в триллере «Рассвет», затем была приглашена в сериал «Эра медведей». На ее счету также роли в фильмах «Последний урок», «Первый раз», «Солдаут», сериалах «Стрим», «Последний министр» и «Шерлок в России».