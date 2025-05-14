Актеры Юрий и Владимир Торсуевы, которые сыграли главные роли в фильме «Приключения Электроника», рассказали в программе «Легенда» на RTVI, что являются генералами казачьего подразделения.

«Знаете, когда многие говорят: “Вот, казаки, ряженые”… Ну, видели бы они, что происходит на Донбассе, что там казаки делают, как они воюют», — заявил Юрий Торсуев.

По его словам, казаки участвовали в конфликте на Донбассе с 2014 года.

«Есть различные казачьи подразделения, формирования, которые выполняют абсолютно различные задачи — и боевые, и гуманитарные, и информационные и так далее, и так далее. Что касается нас, то мы с братиком генералы в казачьем подразделении», — добавил Юрий Торсуев.

Он также сказал, что они часто бывают «в различных подразделениях на СВО». «Выполняем определенные задачи, которые перед нами ставит командование», — отметил Юрий Торсуев.

Владимир Торсуев, в свою очередь, сказал, что его брат — «хороший боец, хороший командир, хороший генерал».

Актер также рассказал, что у них с братом есть родственники на Украине.

«Они боятся. Нам нельзя с ними поддерживать отношений. Мы же не хотим им зла. Мы когда придем в Киев, тогда мы их найдём и обнимем, поцелуем и скажем: “Дождались!”» — заявил Владимир Торсуев.

Ранее народный артист России Валерий Баринов рассказал RTVI, что в нем «закипела ненависть» из-за сноса памятников русскому поэту Александру Пушкину на Украине.

«Для меня повесили не бюст, для меня повесили Пушкина. И вот этого, наверное, я не смогу забыть никогда. И простить трудно», — признался Баринов.