Народный артист России Валерий Баринов в программе RTVI «Легенда» рассказал о своем возмущении из-за сноса памятников русскому поэту Александру Пушкину на Украине.

«Вы знаете, я очень много снимался на Украине. У меня там много и родственников, и друзей, и в Киеве снимался», — рассказал Баринов. Артист утверждает, что у него «никогда не было ненависти к украинцам», но возникали споры.

«Во мне вдруг закипела ненависть, когда я увидел, как на Пушкина надели петлю, подняли и сняли с постамента. Для меня повесили не бюст, для меня повесили Пушкина. И вот этого, наверное, я не смогу забыть никогда. И простить трудно», — поделился актер.

По словам Баринова, когда ссорятся приятели, они могут помириться на следующий день, а ссоры между родными людьми длятся десятилетиями. Он вспомнил, как его родственники поспорили из-за границы между земельными участками и 35 лет не разговаривали друг с другом.

«Еще Кучма был президентом, я им (украинцам. — прим. RTVI) рассказал эту историю про родственников и сказал: “А не дай бог, хоть капля крови прольется, мы эту кровь веками не ототрем”. А пролилось уже не капля крови, а ведра», — добавил Баринов.

Он признался, что не знает, как выходить из сложившейся ситуации, но выразил надежду, что «время все равно вылечит».