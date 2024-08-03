Во Львовской области снесли все советские памятки, а также избавились от топонимов, связанных с СССР и Россией. Об этом в своем телеграм-канале сообщил глава областной военной администрации Максим Козицкий.

По словам Козицкого, все ранее установленные в области советские памятники демонтировали еще до января 2024 года.

«И также до 27 июля переименовали все известные нам топонимы, связанные с российско-советской пропагандой. Львовщина не только первая область без советских памятников, мы также первые, кто переименовал все улицы с навязанными Москвой фальшивыми названиями: “Мира”, “Победы”, “Дружбы народов”», — написал он.

По словам Козицкого, чтобы завершить процесс окончательно, необходимо избавиться «от всех ячеек» Украинской православной церкви (УПЦ).

В своей публикации Козицкий также раскритиковал мэра Одессы Геннадия Труханова, который, по его словам, «защищает имперский исторический миф о том, что Одессы нет без “большой” русской культуры». К ней глава Львовской областной администрации отнес писателей-сатириков Михаила Жванецкого, Илью Ильфа и Евгения Петрова, а также поэта Александра Пушкина.

В конце июля глава Одесской военной администрации Олег Кипер подписал указ о переименовании нескольких улиц, в том числе Пушкинской, Бунина, Паустовского, Бабеля, Ильфа и Петрова, бульвара Жванецкого. Всего, по заявлению властей, в Одессе и области намерены переименовать 84 объекта.

31 июля Труханов опубликовал в своем телеграм-канале видео, в котором раскритиковал намерение властей области провести массовое переименование топонимов. Одесский мэр подчеркнул, что с 2019 года Одесса — литературный город ЮНЕСКО, в котором улицы носят имена тех, кто создал «литературное наследие». В их числе Труханов назвал Бабеля, Ильфа и Петрова, Жванецкого.

«Мы получили этот статус благодаря нашим поэтам и писателям, их произведениям, которые прославляют наш город и его колорит. Переименовать данные топонимы — это не только поставить под сомнение позицию международного сообщества относительно нашего наследия, но и снизить ценность литературной Одессы в масштабах мира», — говорит Труханов в ролике.

Процесс переименования улиц в Одессе мэр назвал «обнулением» города. «Я не верю, что все выдающиеся деятели науки и культуры, которых сейчас предлагают убрать из топонимичного ландшафта города, были идеологами или инструментами русского мира. Они, в первую очередь, выдающиеся одесситы, которых мы имеем право уважить», — сказал Труханов.

Позднее глава Одессы провел в своем телеграм-канале опрос, спросив подписчиков о том, поддерживают ли они переименование улиц и снос памятников, предложенные властями области. Такие действия Труханов объяснил тем, что принимать подобные решения, по его мнению, должны одесситы. На момент написания новости в опросе проголосовало 188 961 человек, из них 93 665 выбрали вариант «за», 95 256 — «против».

Кипер после публикации ролика Труханова порекомендовал тем, кому «очень хочется прогуливаться по улицам с имперскими/советскими названиями», можно ехать в Москву или Уфу.

Депутат Верховной рады от партии «Слуга народа» Максим Бужанский, комментируя переименования улиц на Украине, заявил, что «у наших городов вырвали наше детство».

«Странное чувство, едешь улицей, знакомой всю жизнь, и не знаешь, как ее зовут. Давно все поняли всё, заметили, что смысла в этом нет никакого. <…> Ильф и Петров уходят из Одессы, вышли из города, идут пешком, Бабель догоняет прихрамывая, машет рукой, подождите, спотыкается на бегу», — написал он в своем телеграм-канале.

Современную Украину Бужанский назвал страной «неизвестных улиц» и «потерянных смыслов». «Так долго кричали о единстве — и начали рвать его у других, едва разглядев, словно светлячка в ночи», — добавил депутат.

Декоммунизация на Украине

Переименования улиц, поселков и городов проводятся на Украине в рамках политики «декоммунизации», которая началась непосредственно после выхода республики из состава СССР в 1991 году и активизировалась с 2014 года. Российские власти считают, что такая практика ущемляет права русскоговорящего населения страны, которое в нескольких регионах составляет значительную часть.

В 2016 году два украинских областных центра — Днепропетровск и Кировоград, названные в честь советских партийных деятелей Григория Петровского и Сергея Кирова, — были переименованы в Днепр и Кропивницкий.

После начала боевых действий в 2022 году на Украине был создан совет по дерусификации, декоммунизации и деколонизации страны. В украинском Минкульте поясняли, что одно из направлений работы совета — избавление страны от культурных объектов, связанных с Россией или СССР.