В Одессе переименуют 84 улицы, многие из которых названы в честь коренных одесситов. Об этом пишут украинские издания «Думская» и «Страна».

По их информации, улица Пушкинская вернется к своему прошлому названию и станет Итальянской, проспект Гагарина будет проспектом Леси Украинки, улица Паустовского — 28-й бригады, а улица Льва Толстого станет носить имя режиссера Киры Муратовой.

Кроме того, бульвар Жванецкого, носивший имя коренного одессита — писателя-сатирика Михаила Жванецкого, собираются переименовать в бульвар Военно-морских сил. Улица, названная в честь советских писателей-одесситов Ильи Ильфа и Евгения Петрова, теперь станет улицей Семьи Глодан, которая погибла в результате боевых действий на Украине. Также переименуют и улицу Бабеля — она станет улицей Дмитрия Иванова.

Соответствующее распоряжение о переименовании топонимов подписал глава администрации Одесской области Олег Кипер.

Также издание «Думская» отмечает, что власти хотят «перенести» с Приморского бульвара памятник российскому писателю и поэту Александру Пушкину. О новом возможном местоположении памятника не сообщается.

После принятия Верховной Радой в 2015 году пакета законов о декоммунизации на Украине началась активная кампания в том числе по переименованию географических объектов, населенных пунктов и улиц.

Только за 2022 год украинские власти в 33 городах переименовали 2213 топонимов, сообщало издание «Страна». В Киеве на тот момент переименовали 237 топонимов: названий улиц, переулков, районов, бульваров, парков, скверов, площадей, озер и даже теплоходов.