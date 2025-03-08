В Екатеринбурге задержали активисток «Союза маоистов Урала», которые хотели выйти на «пикет настоящего 8 марта» — акцию против домашнего насилия и в поддержку репродуктивных прав женщин. Об этом сообщается в телеграм-канале объединения.

«Мероприятие к Международному женскому дню в Екатеринбурге сорвано полицией. Развернуть ничего не дали», — сообщается в телеграм-канале «Союза».

Позднее в организации уточнили, что девушек обыскали и «даже косметички открывали», после чего по одному человеку «увели на допрос». В «Союзе» также заявили, что полиция «хочет безосновательно изъять» некоторые вещи.

«Союз маоистов Урала» появился в 2021 году, в нем, по данным СМИ, состоят сторонники маоизма из Челябинска, Екатеринбурга и других городов Урала. В самой организации утверждают, что выступают «за истинную демократию, мир и настоящий социализм».

В ноябре 2024 года Роскомнадзор заблокировал группу «Союза маоистов Урала» в соцсети «ВКонтакте». По версии активистов, это было связано с высказываниями по поводу замедления работы YouTube, а также закона о запрете пропаганды чайлдфри.

В октябре прошлого года одного из членов организации задержали на акции «Еда вместо бомб» в Екатеринбурге, который вместе с участниками «Конференции анархистов Екатеринбурга» раздавал еду бездомным людям. Его арестовали на девять суток.

В ноябре 2023 года силовики задержали активиста «Союза маоистов Урала» во время пикета, приуроченного к Международному дню борьбы за ликвидацию насилия в отношении женщин. В полиции отказались комментировать ситуацию. До этого в Челябинске активистка «Союза» была задержана во время проведения одиночного пикета в поддержку Палестины.