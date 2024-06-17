Активисты из общественного движения «Зов Народа» потребовали завести уголовное дело об оправдании терроризма (ст. 205.2 УК РФ) на рэпера Noize MC (настоящее имя — Иван Алексеев)*, а также внести его в реестр террористов и экстремистов. Поводом для обращения общественников к главе Следственного комитета России (СКР) Александру Бастрыкину и генпрокурору Игорю Краснову стал принт, нанесенный на футболку музыканта, в которую он был одет во время собственного концерта в испанской Валенсии

Общественное движение «Зов Народа» провозглашает своей целью «защиту России и народа, развитие ее традиций, культуры, нравственности, духовных скреп и истории».

Активисты утверждают, что на футболку Noize MC якобы была нанесена символика украинского полка «Азов»**.

Журналист Илья Шепелин* в соцсети X отметил, что на самом деле на футболке рэпера был изображен поезд «Азов», который до 24 февраля 2022 года курсировал между Мариуполем и Киевом, а после «почему-то перестал».

«Это как раз символ довоенной жизни. <…> Даже не будем говорить о том, что Нойз собирал миллионы рублей помощи пострадавшим от войны в Белгородской области», — написал Шепелин*.

Музыкант Иван Алексеев, более известный под псевдонимом Noize MC*, после начала российской военной операции на Украине осудил действия Москвы и вместе с семьей уехал из страны в Литву.

Почти сразу же после переезда за границу исполнитель начал выступать на антивоенных концертах, в том числе благотворительных. Он также участвовал в сборе средств для пострадавших мирных жителей Украины и для белгородцев.

В интервью журналисту Юрию Дудю* в октябре 2022 года артист допустил, что уже никогда не вернется в Россию. При этом Алексеев отметил, что это «никак его не разрушит».

* внесен Минюстом в реестр иноагентов

** признан в России террористической организацией и запрещен