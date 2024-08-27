Народная артистка России Светлана Дружинина опровергла информацию о своей госпитализации, сообщает 360.ru. Ранее о том, что она находится в реанимации писали Mash и Shot.

360.ru отмечает, что Дружинина сама ответила на звонок журналистов и сказала, что с ней все нормально.

Источник РЕН ТВ сообщал, что Дружинину якобы госпитализировали 26 августа. Mash и Shot утверждали, что она находится в реанимации. По данным телеграм-каналов, у артистки диагностированы пневмония и рак правого легкого.

Светлане Дружининой 88 лет. Она обучалась искусству акробатики в цирковом училище, а потом перешла в хореографическое училище при Большом театре. Однако из-за травмы не стала профессиональной танцовщицей и ушла в кинематограф.

Дебютную роль Дружинина сыграла в фильме «За витриной универмага» (1956 год). После чего она поступила во ВГИК на курс Бориса Бибикова и Ольги Пыжовой. Затем Дружинина снялась еще в нескольких картинах, в числе которых «Дело было в Пенькове» (1957 год), «Девчата» (1961 год) и др.

В 1960-х Дружинина решила вновь поступать во ВГИК — на этот раз в режиссерскую мастерскую Игоря Таланкина. Первой ее профессиональной работой в качестве режиссера стала художественная лента «Исполнение желаний» (1974 год). Также Дружинина стала режиссером таких фильмов как «Сватовство гусара», «Дульсинея Тобосская», «Принцесса цирка», «Гардемарины, вперед!» и др.