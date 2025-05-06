Бразильская актриса Миллена Брандао, получившая известность благодаря роли в сериале компании Netflix «Единомышленники», умерла 2 мая в возрасте 11 лет. Об этом сообщает онлайн-таблоид TMZ.

Официальная причина смерти ребенка не сообщается. При этом, по данным издания, за несколько дней до своей кончины девочка перенесла не менее 13 остановок сердца.

Как сообщает G1, 24 апреля у Брандао начались сильные головные боли, она жаловалась на болезненные ощущения в ногах. У нее также наблюдались повышенная сонливость и потеря аппетита. Родственники сразу же обратились за медицинской помощью, однако врачи не смогли определить точную причину недомогания. По словам матери девочки, 28 апреля состояние ребенка ухудшилось — она потеряла сознание у себя дома.

После этого девочку госпитализировали, в больнице у нее произошел инфаркт. С того момента ежедневно у юной актрисы происходило по две-три остановки сердца, а также было зафиксировано семь случаев остановки дыхания. 2 мая врачи констатировали смерть девочки.

G1 пишет, что изначально врачи подозревали у Брандао лихорадку денге. Эта болезнь при тяжелом течении угрожает жизни человека, ее симптомы могут быть схожи с гриппом, передача происходит через укусы комаров. Однако затем медики изменили эту версию на возможное наличие инфекции мочевыводящих путей, которую впоследствии сменило предположение об опухоли мозга.

Мать Брандао сообщила о смерти дочери 3 мая в социальных сетях.

«2 мая мы потеряли нашу маленькую девочку, но я уверена, что она в объятиях нашего Всемогущего отца. Я никогда не забуду твою радость, которая была заразительна для всех вокруг. Я буду любить тебя вечно, и ты всегда будешь в моем сердце», — написала она.

В связи со смертью Брандао муниципальный департамент здравоохранения начал проверку. Родители девочки обратились в правоохранительные органы. По словам адвоката семьи актрисы Антонио Карлоса Нето, ее родные не исключают, что причиной трагедии могла стать халатность врачей.