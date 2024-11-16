Советская и российская актриса театра и кино Светлана Светличная скончалась на 85-м году жизни, сообщает телеграм-канал Shot. Он напоминает, что на протяжении последних месяцев артистка пролежала в больнице на интенсивной терапии в связи с заболеваниями легких и почек.

Информацию о смерти Светличной подтвердила в своем телеграм-канале и кинокритик Сусанна Альперина. Она назвала умершую актрису первой красавицей СССР и процитировала ее знаменитую и ставшую мемом фразу из фильма «Бриллиантовая рука» — «Не виноватая я, он сам пришел!»

«Ушла она из жизни — увы — ожидаемо. Я следила за новостями. Многие следили… Но в душе каждого зрителя она останется навсегда», — пишет кинокритик.

LIFE.ru напоминает, что с 2017 года Светличная находилась под наблюдением в психоневрологическом диспансере, а в марте 2024 года перенесла острый инфаркт миокарда, после которого передвигалась в инвалидном кресле. В июне ей диагностировали опухоль в нижней части черепа, но от операции актриса отказалась. Кроме того, по данным издания, у нее прогрессировала болезнь Альцгеймера, из-за которой она практически полностью потеряла память. По некоторым данным, в августе Светличной присвоили паллиативный статус, признав неизлечимо больной.

Светличная родилась в Ленинакане (сейчас — город Гюмри в Армении), но семья часто переезжала из-за отца-военного и осела лишь в 1985 году в Мелитополе. Мать убедила Светлану поступить во ВГИК на курс Михаила Ромма. В 1963 году, получив диплом, она пошла служить в Театр-студию киноактера.

В кино Светличная дебютировала еще студенткой — в 1959 году, снявшись в картине Михаила Калика «Колыбельная». Самой известной ее киноролью стала Анна Сергеевна в «Бриллиантовой руке» (1968). Советские кинокритики писали, что она изобразила совершенно новый по тем временам женский типаж — современный, стильный и сексуально раскрепощенный. В общей сложности героиня Светличной получила 10 минут экранного времени, но благодаря этому приобрела многочисленных поклонников на всю оставшуюся жизнь.

Впоследствии актриса работала со многими знаменитыми советскими режиссерами — Марленом Хуциевым, Юлием Файтом, Татьяной Лиозновой, Георгием Данелией, Станиславом Говорухиным и другими.