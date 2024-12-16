Петрозаводский городской суд назначил штраф в размере 10 тыс. рублей актрисе Валерии Ломакиной, назвавшей карельский язык «атавизмом». Это следует из сообщения пресс-службы судов Карелии.

Суд признал актрису виновной в административном правонарушении по статье о публичном унижении достоинства группы лиц по признакам национальности и языка при помощи интернета (20.3.1 КоАП).

В сообщении пресс-службы говорится, что Ломакина разместила в свободном доступе видеозапись с «экстремистским содержанием». Позже актриса видеоролик удалила.

«В судебном заседании Л. вину признала полностью, раскаялась», — отметили в инстанции.

На выступление Ломакиной обратили внимание в начале ноября. Во время участия в юмористическом шоу «Битва за время» актриса назвала карельский язык атавизмом и сравнила его с «сосками у мужчин», которые работают «исключительно как зрелище, и то только для истинных ценителей». По ее словам, «единственное место на земле, где до сих пор говорят» на карельском языке — национальный театр в Петрозаводске.

После этого глава Карелии Артур Парфенчиков решил обратиться в Следственный комитет с просьбой проверить выступление Ломакиной по статье о возбуждении ненависти или вражды (ст. 282 УК РФ). Шутки актрисы он назвал «неуместными и пошлыми».

Сама Ломакина позже публично извинилась , отметив, что на сцене говорила от лица созданного ей персонажа. Она пояснила, что «высмеивала не саму проблему опасности утраты языка, а отношение к этой проблеме сегодняшней «обезбашенной» части молодежи, да и вообще — людей, утративших связь со своей землей и культурными традициями».

Вскоре после этого женщина также сообщила, что расторгла контракт с Театром драмы Республики Карелия, в котором она служила.