Росфинмониторинг включил актрису Яну Троянову* в перечень лиц, причастных к терроризму и экстремизму, следует из данных на сайте ведомства.

В июне глава Следственного комитета (СК) Александр Бастрыкин поручил провести проверку высказывания Трояновой*. В одном из интервью актриса заявила, что сегодня россияне «заслуживают» слышать призывы убивать русских из-за боевых действий на Украине.

«Меня моя Родина предала. И вот это вот меньшинство, которым я так горжусь, что я там оказалось, преданное Россией, конечно, мы сегодня заслуживаем, когда нам кричат в лицо: “Русских надо убивать, даже детей”. Или как украинцы говорят: “Хороший русский — мертвый русский”», — сказала Троянова*.

Позднее прокуратура Москвы потребовала завести на Троянову* уголовное дело по статье о возбуждении ненависти или вражды по признаку национальности (п. «а» ч. 2 ст. 282 УК). Объясняя причину, надзорный орган сослался на это же интервью. В нем содержались высказывания, «выражающие и формирующие враждебно-ненавистническое отношение к русским, обосновывающее и утверждающее необходимость совершения насильственных действий в отношении русских», пояснили в прокуратуре.

После начала российской военной операции на Украине Яна Троянова* осудила решение российских властей и уехала из страны. Сейчас она проживает во Франции.

В ноябре 2023 года Минюст внес ее в реестр иноагентов. В июне того же года сериал «Ольга», в котором Троянова* сыграла главную роль, стал недоступен для просмотра на сайте ТНТ и сервисе ТНТ-Premier. Незадолго до этого в интервью Юрию Дудю* актриса говорила, что одним из условий продюсеров сериала был ее временный отказ от участия в политических акциях.

*включены Минюстом России в реестр иноагентов