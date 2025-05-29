Израиль и палестинское движение ХАМАС согласились прекратить огонь в секторе Газа на 60 дней, сообщил телеканал Al Arabiya. Согласно данным его источников, спецпосланник американского лидера Стивен Уиткофф уже уведомлен о том, что стороны конфликта одобрили предложенный им ранее проект соглашения.

По словам источников Al Arabiya, в ближайшие часы президент США Дональд Трамп должен сделать официальное заявление о достигнутых договоренностях.

Помимо 60-дневного прекращения огня новый план США по урегулированию ситуации в секторе Газа между Израилем и ХАМАС предусматривает освобождение десяти заложников, передачу останков 18 погибших пленных в два этапа в течение первой недели реализации сделки, а также возобновление поставок гуманитарной помощи жителям анклава со стороны ООН, пишет Times of Israel со ссылкой на израильского чиновника. При этом в тексте документа «не содержится обещания Израиля закончить войну», отмечает источник.

Предполагается, что обеспечивать соблюдение режима прекращения огня будут США, Египет и Катар. Они же выступят гарантами в случае его продления. По словам неназванного собеседника портала Ynet, предложение по урегулированию не будет определять новую линию развертывания израильских сил в секторе Газа, а также порядок распределения гуманитарной помощи в анклаве.

Пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт подтвердила, что Израиль согласился на предложенное Соединенными Штатами 60-дневное перемирие в секторе Газа. По ее словам, это произошло до того, как инициатива была представлена ХАМАС. Левитт добавила, что не знает, приняло ли палестинское движение американское предложение.

До этого Израиль и ХАМАС дважды заключали перемирие и обменивали израильских заложников на палестинских заключенных. Последнее прекращение огня закончилось в марте. Договориться о его продлении сторонам не удалось.

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) возобновила удары по Газе в ночь на 18 марта. Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что атаки продолжились из-за отказа ХАМАС принять американский план продления режима прекращения огня и освобождения заложников.