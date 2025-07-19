Российский боец смешанного стиля Макс Дивнич рассказал о драке с уроженцем Чечни Алиханом Берсаевым около бассейна в Луганске, заявив, что тот «угрожал присутствующим “Ахматом”». Он также попросил командира спецназа «Ахмат» Апти Алаудинова прокомментировать ситуацию. Генерал-лейтенант заявил, что Берсаев не имеет отношения к «Ахмату», назвав его «чертом» и «позорником». Подробности — в материале RTVI.

Позиция Дивнича и Берсаева

Дивнич в своем телеграм-канале рассказал, что он, находясь в Луганске, со своим товарищем приехал в бассейн, где его внимание привлек мужчина, который вел себя неадекватно: много прыгал в бассейн, шумел, приставал к девушкам, в том числе к одной замужней, оскорблял их. По его словам, речь идет об Алихане Берсаеве, который якобы привлекался по статье «Вымогательство группой лиц в особо крупном размере».

Дивнич заявил, что в какой-то момент к Берсаеву подошел муж одной из девушек. У них начался спор и тогда к ним подошел Дивнич. По его словам, диалог не заладился и быстро перешел в драку. Участников инцидента, судя по видео, которое опубликовал боец, пытались разнять посетители бассейна.

«Ты еще не знаешь, что такое “Ахмат”, <…> это заведение скоро моим будет!» — говорит на записи один из мужчин.

Дивнич также заявил, что когда Берсаев оказался на улице, он угрожал окружающим пистолетом.

Также боец опубликовал личные данные Берсаева и заявил, что тот якобы привлекался по статье «Вымогательство группой лиц в особо крупном размере». Кроме того, Дивнич обратился к Алаудинову с просьбой прокомментировать ситуацию.

Позднее Берсаев создал телеграм-канал, в котором назвал себя «обычным военным, который защищает интересы и права России в непростой борьбе с врагом», а Дивнича — «медийной личностью», которая стремится «получить хайп на его имени». Берсаев также обвинил бойца в том, что тот хочет внести «раздор между религиями России и столкнуть народы друг с другом».

«В своих видео ты все искусно смонтировал и представил так, как было удобно тебе. Ты выставил меня в негативном свете и показал себя как образцового гражданина, распространяя ложную информацию обо мне без каких-либо доказательств. Примером служит пистолет, которого у меня не было!» — утверждал мужчина.

По словам Берсаева, Дивнич слил его данные, потому что военнослужащий чеченец.

«У тебя явно есть неприязнь к чеченцам. Хочу сказать одно: я люблю русский народ и вырос среди русских. Большинство моих друзей — русские, и они готовы это подтвердить! Я люблю свою страну и уважаю свою нацию, а такие провокаторы, как ты, не заслуживают уважения», — сказал он.

По версии Берсаева, опубликованные Дивничем данные — «провокация и ложь». Также он заявил, что не является бойцом спецназа «Ахмат», а кричал о нем лишь потому, что «кто-то из твоей толпы тоже это делал».

«Ты подослал мужа той девушки, чтобы он начал предъявлять мне претензии, хотя я просто подошел к ней. На лбу у нее не написано, что она замужем. Когда я узнал, что она замужем, я просто отошел. Ты же начал на меня нападать и обзывать меня “чуркой”. Я ответил тебе на эмоциях и, конечно, в сердцах наговорил много лишнего. За это я прошу прощения у тех, кто был рядом и слышал», — заявил Берсаев.

Военнослужащий также заявил, что Дивнич задел «его нацию». «Зачем ты разжигаешь ненависть между народами и религиями? Почему ты трогаешь нашего уважаемого генерала Апти, который сделал много для нашей страны? Мне и тебе до него еще расти и расти», — сообщил он.

Дивнич позднее рассказал, что с ним связалась военная полиция и попросила рассказать о произошедшем. Берсаева, которого боец назвал «штурмовиком луганского бассейна», по его словам, ищут правоохранители. Дивнич заявил, что свидетели, в том числе охранники, видели у Берсаева пистолет.

«По этому инциденту я общался с Апти, и он подтвердил информацию, что вот этот персонаж не является бойцом их подразделения. У нас есть взаимопонимание, нет никаких разногласий. Апти сам сказал, что он был бы первым, кто наказал это чудовище, которое себя ведет таким образом. Это самые мягкие эпитеты, которые вот он сказал в его адрес. Сейчас я вижу, что ситуация складывается таким образом, что теперь из меня хотят сделать какого-то врага», — сообщил боец.

Он выразил надежду, что «военная прокуратура и все соответствующие органы подключатся к этой ситуации, и награда будет ждать своего героя».

Позиция Алаудинова

Командир спецназа «Ахмат» сообщил, что участвовавший в потасовке уроженец Чечни не имеет отношения к подразделению, а является бойцом роты «В» одного из подразделений Минобороны, который находится на передовой «в рамках следствия».

«Он находился в бассейне в Луганске. Я его не уважаю. Считаю, что он черт, который должен за это нести ответственность за свое поведение, потому что такие, как он, позорят чеченский народ, так как он является по документам чеченцем. Этот позорник <…> если он себя так ведет, то это очень неправильно», — сообщил Алаудинов.

Передавая детали разговора с Дивничем, генерал-лейтенант обвинил бойца в том, что тот начал утверждать, что Берсаев имеет отношение к «Ахмату», не проверив эти данные, но спросил у него, что он думает по этому поводу.

«А что я должен сказать по поводу того, что человек, который не имеет ко мне никакого отношения, оказался в бассейне? Он никто для меня. Макс Дивнич оказался точно так же в бассейне. Получается вопрос. Два штурмовика, штурмующих этот бассейн, оказались в одном и том же месте. Для меня это вот так вот выглядит», — сказал командир спецназа «Ахмат».

Алаудинов также заявил, что у Дивнича очень много претензий к чеченцам, но при этом он сам не принес извинения за ошибочное упоминание «Ахмата» в связи с инцидентом в бассейне в Луганске.

«Ты называешь мое имя, обращаешься ко мне. Потом ты видишь, что этот боец не является бойцом спецназа “Ахмат”, не имеет ко мне отношения, но даже не извиняешься. По-мужски, по-человечески было бы правильно, если бы ты передо мной извинился», — сказал генерал-лейтенант.

Алаудинов предложил Дивничу вместо критики чеченских подразделений создать свой отряд и «освободить» три населенных пункта в зоне боевых действий на Украине.