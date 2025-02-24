Командир батальона спецназа «Ахмат» 2-й мотострелковой бригады территориальных войск 3-й общевойсковой армии Южного военного округа Зелимхан Батукаев с позывным Шустрый погиб в зоне проведения военной операции. Об этом сообщил в своем телеграм-канале генерал-лейтенант Апти Алаудинов, командующий подразделением «Ахмат».

«Вчера героически на рабочем месте ушел из жизни один из самых лучших командиров российской армии, командир батальона 4-й бригады спецназа “Ахмат” с позывным Шустрый», — рассказал он.

По словам Алаудинова, Батукаев скончался от кровоизлияния в мозг после трех дней, проведенных без сна во время выполнения боевой задачи.

Командир «Ахмата» выразил соболезнования семье и близким погибшего, отметив его профессионализм и преданность службе.

«Шустрый был одним из самых преданных командиров в борьбе с сатанистами, который не считался ни с личным временем, ни с здоровьем и делал все, для того, чтобы победить наших врагов» — добавил он.

Алаудинов отметил, что батальон погибшего был самым результативным по количеству взятых в плен украинских военных и убитых бойцов «Айдара»*.

*организация признана в России террористической и запрещена