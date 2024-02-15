Гагаринский районный суд Москвы заочно арестовал актера Алексея Панина по делу о публичных призывах к терроризму (ч. 2 ст. 205.2 УК РФ). Об этом сообщила пресс-служба московских судов общей юрисдикции.

В случае экстрадиции или депортации артиста в Россию, он будет заключен под стражу на два месяца, добавили в пресс-службе. На родине Панину грозит до пяти лет лишения свободы.

Алексей Панин известен ролями в фильмах «Звезда», «Жмурки», «ДМБ». За роль в картине «Звезда» по одноименной повести Эммануила Казакевича он получил государственную премию.

Актер уехал из России до начала военной операции на Украине, сейчас он находится в США, до этого проживал в Испании. Переезд Панина из этой страны RT связывал с его задержанием в пьяном виде в Таллине.

В 2014 году Панин поддержал присоединение Крыма к России. В 2017 году ему был запрещен въезд на Украину. Однако позже артист заявил, что поменял свои взгляды, а с февраля 2022 года он неоднократно высказывался против военной операции на Украине. Из России актер уехал до эскалации конфликта между Москвой и Киевом.

Дело против Панина возбудили в мае 2023 года, поводом стал его пост по поводу взрыва на Крымском мосту в 2022 году. Позже МВД России объявило актера в розыск по неназванной статье.

Летом 2023 года Панин дал интервью журналистке Ксении Собчак. Вскоре глава организации «Лига безопасного интернета» Екатерина Мизулина попросила Следственный комитет проверить высказывания Панина в этом интервью, назвав его иностранным агентом, хотя Минюст не включал его в соответствующий реестр, и утверждала, что Панин «призывает к развалу России, убийству президента России Владимира Путина».

Собчак, комментируя эти обвинения, заявила, что интервью монтировалось при участии «команды юристов», и «все “террористические” высказывания были перекрыты».