Президент Азербайджана Ильхам Алиев из-за крушения лайнера Azerbaijan Airlines близ казахстанского Актау прервал визит в Россию, где планировал принять участие в неформальной встрече глав государств СНГ. Премьер-министр Армении Никол Пашинян ранее также сообщил, что не поедет на неформальный саммит СНГ в Санкт-Петербурге.

Как сообщила пресс-служба президента Азербайджана, Алиев позвонил президенту России Владимиру Путину, находясь на борту возвращающегося в Баку самолета. Он сообщил, что из-за крушения самолета, выполнявшего рейс Баку — Грозный, принял решение вернуться в Азербайджан.

В Кремле подтвердили телефонный разговор Путина и Алиева. «К сожалению, был вынужден покинуть Санкт-Петербург президент Азербайджана. Владимир Путин уже созвонился с ним, выразил соболезнования в связи с крушением азербайджанского самолета в Актау», — сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Пашинян утром 25 декабря сообщил, что не примет участия в неформальном саммите СНГ из-за коронавирусной инфекции. По его словам, ковид у него обнаружили 23 декабря, из-за чего он два дня провел в изоляции.

«25 декабря мой тест уже показал отрицательный результат, и я возвращаюсь к обычному рабочему режиму. Тем не менее, посоветовавшись с коллегами, решил не участвовать в неофициальном саммите глав государств СНГ, который состоится сегодня в Санкт-Петербурге», — добавил Пашинян (цитата по агентству «Арменпресс»).

Премьер Армении отметил, что до конца дня примет решение о том, участвовать ли ему в заседании Высшего Евразийского экономического совета, которое состоится 26 декабря.

Неформальный предновогодний саммит глав государств СНГ на этот раз пройдет в Ленинградской области в курортном комплексе «Игора» недалеко от Санкт-Петербурга.

Пассажирский самолет компании Azerbaijan Airlines утром 25 декабря разбился вблизи казахстанского города Актау. В авиакомпании считают, что самолет мог столкнуться со стаей птиц. По данным Генпрокуратуры Азербайджана, выжили 32 человека.

В МЧС Казахстана говорили, что, по предварительным данным, на борту самолета находилось 67 человек, в том числе пять членов экипажа. Предварительно, на борту были 37 граждан Азербайджана, шесть казахстанцев, три гражданина Киргизии и 16 граждан России, сообщили в Минтрансе Казахстана.