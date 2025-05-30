После введения закона об ограничении продажи алкоголя купить спиртное в Вологде можно не только в «наливайках», но и при помощи «алкотакси», выяснил корреспондент RTVI.

Заказать машину, которая доставит спиртное, можно в любое время, в том числе и глубокой ночью. Ассортимент в «алкотакси» разный и отличается от представленных в магазинах позиций лишь ценниками.

Со службой такси у журналиста RTVI состоялся следующий разговор:

— Алло, алло. Это доставка, алкотакси. Слушаю вас, уважаемая, что хотели? — А что у вас есть? — Водку можно, чекушка — 500 рублей, 0,5 — 1000 рублей, а 0,7 — 1500 рублей. Коньяк есть, виски, вино сухое и полусладкое, шампанское. Все есть. Вы только заранее скажите, что надо. Мы с собой-то не таскаем. Вот 0,7 вина — 800 рублей, коньяк и виски — по 1500 рублей

После оплаты заказа, как показал проведенный эксперимент, алкоголь подвозят к указанному адресу.

Закон об ограничении продажи алкоголя действует в Вологодской области уже два месяца. Согласно новым правилам, спиртное в будние дни можно покупать только с 12 до 14 часов. По словам главы региона Георгия Филимонова, «антиалкогольная кампания» «уже показывает результаты».

«Видим эффективность антиалкогольных мер. Недавно рассказал об основных цифрах. Отмечаем значительное снижение алкомаркетов и «наливаек» — на 33%. В том числе по федеральным торговым точкам показатель составляет 45,3%. <…> Продолжаем бороться за трезвый и здоровый регион»,— написал он в своем телеграм-канале.