На досрочных выборах в Канаде, которые прошли 28 апреля, победила правящая Либеральная партия. Ее прежний лидер, канадский премьер Джастин Трюдо в январе объявил об уходе, а его преемника Марка Карни считали временной фигурой. Еще недавно либералы заметно отставали в опросах от консерваторов, которым предрекали возвращение во власть. Однако карты спутал Дональд Трамп — его желание сделать Канаду «51-м штатом США» и угрозы тарифной войной повлияли на исход голосования, признают мировые СМИ.

По итогам подсчетов 99% голосов, либералы получают 43,5%, лидируя в 168 избирательных округах, консерваторы — 41,4%, лидируя в 144-х. Лидер последних Пьер Пуальевр признал поражение.

И хотя Марк Карни уже станцевал буги-вуги на партийной вечеринке в ночь объявления итогов, его партии не хватает 19 мест из 172-х, чтобы в одиночку сформировать правительство большинства. Аналитики отмечают, что правительства меньшинства в Канаде редко держатся дольше двух с половиной лет.

«Либералы премьер-министра Канады Марка Карни сохранили власть, но не смогли сформировать правительство большинства, которое он хотел получить для переговоров о тарифах с президентом США Дональдом Трампом», — отмечает Reuters.

В январе Либеральная партия отставала в опросах от консерваторов на 20 процентных пунктов — прежде чем Трюдо объявил о своем уходе, а Трамп начал угрожать канадцам тарифами и аннексией. Итоги выборов связывают именно с громкими заявлениями 47-го президента США.

«Угрозы Трампа вызвали волну патриотизма, которая увеличила поддержку премьер-министра-либерала Марка Карни, новичка в политике, ранее возглавлявшего два центробанка cтран G7», — констатирует агентство.

«Либерал Марк Карни остается главой правительства Канады. Своей победой он обязан, прежде всего, президенту США, который своими фантазиями об аннексии вдохнул в страну новую национальную гордость», — отмечает Spiegel online.

«Президент США Трамп перевернул отношения двух стран и стал определяющим вопросом [избирательной] кампании в Канаде», — признает BBC.

«Наши старые отношения с Соединенными Штатами, отношения, основанные на постоянно растущей интеграции, закончились, Система открытой глобальной торговли, поддерживаемая Соединенными Штатами, система, на которую Канада опиралась со времен Второй мировой войны, система, которая, хотя и не была идеальной, помогала обеспечивать процветание нашей страны на протяжении десятилетий, закончилась», — заявил сам Карни в своей победной речи в Оттаве.

По его словам, «это трагедия, но это также новая реальность.»

«Америка хочет нашу землю, наши ресурсы, нашу воду, нашу страну. Это не пустые угрозы. Президент Трамп пытается сломать нас, чтобы Америка могла владеть нами. Этого никогда не произойдет», — заключил Карни.

«Мы большие друзья с Соединенными Штатами. <…> Но канадцы также очень гордятся тем, что они канадцы, гордятся своей страной. Я думаю, что подавляющее большинство канадцев хотят дружить с Соединенными Штатами, но мы не хотим быть частью Соединенных Штатов», — говорила ранее в интервью RTVI посол Канады в России Сара Тейлор.

По словам дипломата, в Канаде воспринимают заявления президента Трампа о стремлении захватить соседнюю страну «серьезно, но не обязательно буквально».