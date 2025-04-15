Американские инженеры ищут способы доставить на Землю старейший космический аппарат Vanguard-1, вращающийся вокруг Земли уже 67 лет. Проект, который могут профинансировать бизнесмены и крупные космические корпорации, позволит узнать, как космические факторы влияют на материалы в течение многих десятилетий.

4 октября 1957 года советский «Спутник-1» стал первым рукотворным аппаратом, запущенным в околоземное пространство. Его запуск вызвал в США не только опасения в связи с отставанием в космической гонке, но и реальный страх из-за того, что СССР продемонстрировал техническую возможность доставки ядерного заряда в любую точку Земли.

Ответом США на космический успех СССР стал запуск первого американского спутника Explorer-1 31 января и второго — Vanguard-1 («Авангард-1») 17 марта 1958 года.

Первый советский спутник сгорел в атмосфере Земли 4 января 1958 года, первый американский просуществовал на орбите до 1970 года, но мало кто знает, что второй американский спутник Vanguard-1, принадлежащий Исследовательской лаборатории ВМС США, до сих пор находится в космосе. Vanguard-1 был первым в истории спутником, использовавшим для электропитания солнечные батареи. Задачей спутника было тестирование характеристик трехступенчатой ракеты и изучение воздействия космических факторов на аппарат.

Отметив 67 лет на орбите, этот аппарат размером с грейпфрут с шестью стержнями-антеннами является самым древним космическим аппаратом, до сих пор летающим за пределами Земли. Все дело в его эллиптической орбите, максимальное удаление которой составляет 3822, а минимальное — 660 километров, что позволяет ему почти не «чувствовать» трение о верхние слои атмосферы Земли.

Спутник перестал передавать сигналы в 1964 году, когда мощность батарей упала ниже уровня, необходимого для передатчика. Тем не менее данные, получаемые благодаря средствам отслеживания околоземных аппаратов, свидетельствуют о том, что спутник все еще находится на орбите.

Недавно команда специалистов из компании Booz Allen Hamilton, среди которых аэрокосмические инженеры, писатели и историки, выступили с предложением рассмотреть варианты сведения этого самого старого спутника с орбиты для изучения и сохранения.

Цель проекта — исследовать исторический артефакт, который по сути представляет собой «капсулу времени». Его изучение позволит выяснить, как за 67 лет различные факторы космического воздействия, в том числе радиация и микрометеороиды повлияли на целостность его конструкции.

Идея возвращения спутников с орбиты на Землю не нова. Еще в 1984 году американские астронавты с помощью космического шаттла Discovery впервые в истории сумели забрать с орбиты два спутника Westar 6 и Palapa B2, ранее выведенных на нерасчетную орбиту, и вернуть их на Землю.

Учитывая, сколько лет провел на орбите Vanguard-1, обращаться с ним надо с осторожностью, считают ученые. Для начала требуется оценить целостность его конструкции и вращается ли он — этому должна быть посвящена первая фаза операции, например, с использованием специального спутника-инспектора.

Далее, в зависимости от результата, может быть выбрана одна из нескольких опций возврата аппарата на Землю. «Спутник может быть возвращен на Землю, перемещен на более низкую орбиту для возвращения, или отправлен к МКС для его отправки на Землю и далее — в Смитсоновский национальный музей воздухоплавания и астронавтики», — говорится в исследовании, опубликованном в журнале Aerospace Research Center.

«Наше исследование указывает на возможный интерес к состоянию солнечных панелей, батарей, металлов, изучению следов от микрометеоритов и ударов космического мусора за большой период времени», — пояснил соавтор проекта Мэтт Билл.

Авторы предложения считают, что участие в возвращении спутника могут принять крупные корпорации, энтузиасты космоса и бизнесмены. Детальный анализ состояния аппарата на Земле поможет лучше узнать, как стареют отдельные материалы в условиях космического пространства, а его свод с обиты — отработать технологии, в будущем способные бороться с космическим мусором.

«Для частных компаний, таких, как Boeing, Sierra Space Corporation, Space X и компаний, развивающих услуги по перемещению спутников в космосе, это станет демонстрацией своих возможностей. Для инженеров-материаловедов и космических историков это станет возможностью обучения, не сравнимой ни с чем. Возвращение Vanguard 1 станет вызовом, но достижимым и неоценимым шагом для всего американского космического сообщества», — считают авторы предложения.