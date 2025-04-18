Более 530 иностранцев планируют переехать в Нижегородскую область, пишет портал «Время» со ссылкой на пресс-службу правительства региона. Среди них граждане Австралии, Канады, США, Франции, Германии и других стран Запада.

Ранее Никитин отчитался о формировании рабочей группы по вопросам переселения иностранных граждан. Она была создана по поручению главы МИД России Сергея Лаврова. Группа разработала рекомендации в сферах:

миграционной политики;

таможенного регулирования;

образования;

трудовых отношений;

социальной политики и инвестиций.

По словам Никитина, в Нижегородской области сложилось «максимально эффективное» взаимодействие с региональным управлением по вопросам миграции, которое в том числе помогает решать индивидуальные вопросы переселенцев «в ручном режиме».

Среди прочего, губернатор региона напомнил о региональном опыте создания кадрового агентства «ОКА», которое выступает «единым окном» при решении вопросов по переселению иностранцев из недружественных стран. Организация собирает информацию о регионе, вакансиях, образовании, инвестициях, условиях ведения бизнеса и социально-экономических мерах поддержки переселенцев.

«Благодаря в том числе и такой практике все больше иностранцев стремится переехать к нам в регион. Сейчас через кадровое агентство «ОКА» поступило более 530 заявок на переезд от жителей Австралии, Канады, США, Германии, Франции и других западных государств», — рассказал Никитин на встрече с Лавровым.

Глава МИД заявил, что в последнее время «все больше людей <…> смотрят на Россию именно как на хранительницу, защитницу этих самых традиционных ценностей». По его словам, такие настроения «мы наблюдаем и в странах Запада».