Суд в американском штате Оклахома оправдал мужчину, который просидел в тюрьме почти 50 лет по обвинению в убийстве. Как передает агентство Associated Press (AP), 71-летний Глинн Симмонс провел в заключении 48 лет, один месяц и 18 дней с момента вынесения приговора, что стало рекордным сроком для подобных судебных ошибок.

По сообщению AP, Симмонса окончательно признали невиновным во вторник, 19 декабря. Его освободили еще в июле 2023 года, после того как прокуроры согласились с тем, что ключевые доказательства по делу не были переданы его адвокатам.

«Суд на основании ясных и убедительных доказательств пришел к выводу, что преступление, за которое Симмонс был признан виновным, осужден и заключен в тюрьму… не было совершено Симмонсом», — говорится в постановлении судьи округа Оклахома Эми Палумбо.

Сам Симмонс после вынесения решения заявил, что это был «урок стойкости и упорства».

«Не позволяйте никому говорить, что этого [оправдания] не может произойти, потому что на самом деле — может», — сказал он.

Симмонс был осужден за произошедшее в 1974 году убийство Кэролин Сью Роджерс в винном магазине города Эдмонд. Сам мужчина настаивал на своей невиновности, утверждая, что в момент убийства он находился в Луизиане.

Изначально Симмонса и другого обвиняемого, Дона Робертса, приговорили к смертной казни, однако в 1977 году казнь заменили на пожизненное заключение. Робертс был условно-досрочно освобожден в 2008 году.

Теперь у Симмонса есть право претендовать на компенсацию от штата в размере до $175 тыс. за ошибочный приговор, заявил адвокат защиты Джо Норвуд. Кроме того, возможен иск против Оклахомы-Сити и правоохранительных органов, причастных к аресту и осуждению мужчины.

По словам адвоката, получение компенсации, вероятно, затянется на годы, в то время как Симмонс вынужден жить на пожертвования. Сейчас он проходит курс лечения от рака, который у него нашли после освобождения из тюрьмы.