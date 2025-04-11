Администрация президента США Дональда Трампа сейчас задумала в целом сокращать Вооруженные силы США, в частности американскую армию на порядка 100 тысяч человек, рассказал «Ленте.ру» политолог-американист Малек Дудаков. Он объяснил желание Трампа вывести войска из стран Европы.

По словам Дудакова, сейчас численность армии США составляет 450 тыс. человек, а планируют ее сократить до 360 тыс. Он пояснил, что под сокращение попадут те части, которые находятся в Европе, так как это направление для Трампа и его администрации не приоритетное.

«Мы видим, как он требует от европейцев тратить больше средств на свою собственную оборону. При этом эти самые войска можно будет не только сокращать, но и выводить на другие направления, которые для Трампа видятся более приоритетными», — сказал эксперт.

Дудаков пояснил, что приоритетными для американского лидера являются Индо-Тихоокеанский регион — конкуренция с Китаем, Ближний Восток и южная граница США, где он планирует устроить «большую операцию против наркокартелей».

По словам американиста, вывод войск США из Европы произойдет не сегодня и не завтра, а только после того, как удастся договориться с Россией о деэскалации на украинском направлении.

«Сокращение американского контингента в Европе до уровня 2021 года вполне реалистично. Всех выводить из Европы Трамп не будет, но вывести, например, тех, кто был заведен при Байдене, Трамп вполне может», — отметил Дудаков.

Трамп в разговоре с журналистами в Белом доме ранее допустил сокращение военного контингента в Европе, отметив, что Вашингтон оплачивает их размещение, но «больших компенсаций» не получает.