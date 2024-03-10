Влиятельная американская бизнес-вумен Анджела Чао, миллиардерша и наследница крупной судоходной компании, погибла на своем техасском ранчо, утонув вместе с внедорожником Tesla в пруду по пути домой. Как сообщает газета The Wall Street Journal (WSJ), инцидент произошел еще в начале февраля, но детали стали известны только сейчас.

По сообщению WSJ, 50-летняя Чао была главой крупной семейной судоходной компании и женой венчурного капиталиста-миллиардера Джима Брейера. После начала пандемии коронавируса супружеская пара переехала в техасский город Остин, купив там особняк в итальянском стиле и ранчо.

В начале февраля Чао пригласила на это ранчо семь своих подруг по учебе в Гарвардской школе бизнеса. Те прилетели вечером 9 февраля, а через сутки устроили барбекю. После ужина Чао покинула гостевой дом, где поселила приехавших, и решила вернуться к себе, чтобы спать рядом с трехлетним сыном.

Поскольку ночь была холодной и безлунной, Чао решила не идти пешком, а поехать на своем внедорожнике Tesla Model X, хотя путь занял бы всего четыре минуты. Уже через несколько минут после отъезда хозяйка ранчо в панике позвонила одной из подруг и сказала, что слишком сильно сдала назад, и автомобиль съехал в пруд.

Согласно отчету властей, экстренные службы прибыли на место происшествия через 24 минуты после звонка одной из подруг Чао. Гости женщины, управляющий ранчо с женой, парамедики, пожарные и помощники шерифа на протяжении нескольких часов пытались вытащить миллиардершу из Tesla — разбить окна или открыть аварийный люк. Все попытки оказались неудачными.

В результате Чао утонула, проведя, по данным Austin American-Statesman, более часа под водой. WSJ называет бизнес-вумен одной из самых влиятельных женщин мира. The New York Times пишет, что семья Чао широко известна среди владельцев крупнейших судоходных компаний и нередко попадала на страницы американской деловой прессы из-за своего активного взаимодействия с китайским бизнесом.