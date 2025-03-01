Разведка США опасается, что Россия и Китай активизируют вербовку американских федеральных служащих, работающих в сфере нацбезопасности, уделив особое внимание тем, кого уволили или собираются уволить. Об этом пишет CNN со ссылкой на четыре знакомых с разведданными источника.

Американские разведслужбы полагают, что «иностранные противники» не преминут воспользоваться проводимыми администрацией Дональда Трампа массовыми увольнениями федеральных служащих в соответствии с планом, представленным Управлением кадровой политики Белого дома.

По мнению источников CNN, российские и китайские разведки могут «сосредоточить свои усилия на недавно уволенных сотрудниках с допуском к секретной информации» или тех, кто находится на испытательном сроке и может быть уволен.

«У них может быть ценная информация о критически важной инфраструктуре США и важной правительственной бюрократии», — сообщили два источника.

В документе, подготовленном Службой уголовных расследований (NCIS) ВМС США и имеющемся в распоряжении СNN, говорится, что разведывательное сообщество испытывает «высокую степень уверенности» по поводу возможной вербовки федеральных служащих иностранными разведками, которые таким образом попытаются «извлекать выгоду» из планов администрации Трампа по массовым увольнениям.

В этом же документе говорится, что сотрудникам иностранной разведки якобы поручено искать потенциальные источники в LinkedIn, TikTok, RedNote и Reddit.

«Не нужно обладать большим воображением, чтобы понять, что эти отверженные федеральные служащие с обширными институциональными знаниями представляют собой невероятно привлекательные цели для разведывательных служб наших конкурентов и противников», — сообщил CNN третий источник, знакомый с недавними оценками американской разведки.

CNN отмечает, что разведки традиционно используют «финансово уязвимых или обиженных бывших сотрудников» для вербовки с целью добычи информации. Минюст США за последние годы предъявил обвинения нескольким экс-военным и бывшим разведчикам — за предоставление разведывательных данных Китаю.

Директор Национальной разведки Тулси Габбард в ходе обсуждения угрозы вербовки «нелояльных» сотрудников предположила, что эта информация исходит от них самих и является формой шантажа со стороны тех, кто недоволен сокращением бюрократического аппарата и расходов на него.

«Те, кто в этом участвует, должны быть наказаны. Любопытно, что они считают это хорошей тактикой для сохранения работы. По сути, они себя выдают, создавая эту косвенную угрозу, используя пропагандистское оружие», — заявила она Fox News.

По словам Габбард, таких нелояльных людей «нужно искоренить, от них нужно избавиться, чтобы патриоты, которые работают в этой сфере и преданы нашей миссии, могли сосредоточиться на своем деле».

В разведывательном сообществе к ее заявлениям отнеслись с сожалением, считая, что Габбард недооценивает масштабы угрозы.

«Сотрудники, которые считают, что работодатель с ними плохо обращается, исторически гораздо более склонны раскрывать конфиденциальную информацию. Мы, возможно, создаем, хотя и несколько непреднамеренно, идеальную среду для набора персонала», — сказал Холден Триплетт, занимавший должность директора по контрразведке в Совете национальной безопасности в первой администрации Трампа и бывший атташе ФБР в посольствах США в Москве и Пекине.

ЦРУ настойчиво стремится вербовать недовольных госслужащих в странах-соперниках «все время», используя схожую тактику, отметил бывший сотрудник американской разведки.