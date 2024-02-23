Американская частная компания Intuitive Machines осуществила мягкую посадку своего аппарата на поверхность Луны близ южного полюса. Несмотря на проблемы со связью, IM-1 стал первым за 50 лет американским аппаратом, севшим на Луну, и первым частным зондом, сделавшим это.

«Мы можем подтвердить, без сомнения, что наша оборудование на поверхности Луны», — заявил руководитель миссии Тим Крейн. В центре управления полетом в Хьюстоне.

«Это был напряженный момент, но мы на поверхности, и данные передаются. Добро пожаловать на Луну», — подтвердил глава компании Intuitive Machines Стив Альтемус

Миссия IM-1 была запущена ракетой Falcon 9 компании SpaceX 15 февраля. Целью посадочного модуля Nova-C стал кратер Малаперт А, в 300 км от южного полюса Луны на видимой стороне лунного диска.

Основным заказчиком миссии стало агентство NASA. Контракт на доставку лендера и научных приборов составил $118 млн. Цель NASA — коммерциализация лунных миссий.

Масса посадочного аппарата составляет 1908 кг. Компания надеется, что он сможет проработать на поверхности Луны две недели. В случае успеха аппарат станет первым за более полувека американским посадочным модулем, севшим на Луну и первым частным зондом, в истории, совершившим такую посадку.

Среди размещенных на лендере научных приборов NASA — доплеровский лидар для определения скорости и высоты аппарата при посадке, камера для изучения пыли, поднимаемой при посадке двигателями, радиочастотный прибор, определяющий остаток топлива в баках.

Помимо этого на Луну планировалось доставить демонстратор навигационного маяка для будущих миссий и лазерный уголковый отражатель для точного определения расстояния до Луны.