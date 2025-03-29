Известный по трекам Jugg King и Hard to Handle 39-летний рэпер Young Scooter из Атланты умер в свой день рождения, убегая от сотрудников полиции. Об этом сообщает US Magazine со ссылкой на отчет полицейского департамента.

В пятницу, 28 марта, СМИ со ссылкой на представителя Управления судебно-медицинской экспертизы округа Фултон написали, что Кеннет Эдвард Бейли (настоящее имя музыканта) скончался после транспортировки в местную больницу. Вскрытие, которое должно установить точную причину смерти, было назначено на 29 марта, но его результаты пока не оглашались.

По данным полиции, рэпера привезли в больницу с травмой ноги, которую он получил, перепрыгнув через два забора при попытке убежать от полицейских.

Сотрудники полицейского управления Атланты заявили на пресс-конференции, что на номер экстренной службы поступил вызов об инциденте в частном доме с выстрелами и предположительным применением насилия к женщине. Выехав по названному адресу, полицейские застали там двух мужчин, которые бросились бежать. Один из них вскоре сам вернулся в дом, а второй перепрыгнул через два забора. Когда стражи порядка обнаружили его по ту сторону, он лежал на земле.

«У него, по-видимому, была травма ноги. Офицеры оказали помощь, и его доставили в больницу, где медики констатировали его смерть», — сообщил журналистам представитель полиции.

Atlanta News First утверждает, что женщину, о которой сообщалось при звонке на 911, полицейские в доме не обнаружили, как и доказательств стрельбы.

Кеннет Эдвард Бейли родился в Уолтерборо (Южная Каролина), но еще в детстве переехал в Атланту вместе с родителями. Музыкальной карьерой он занялся в начале 2010-х благодаря своему давнему другу Future и его лейблу Freebandz. В интервью рэпер признавался, что практически живет в студии.

Young Scooter прославился благодаря совместным трекам с Future, Gucci Mane, Lil Wayne, Migos, Waka Flocka Flame, Young Thug, Zaytoven и другими артистами. Свой последний альбом Streetz Krazy он выпустил в октябре 2023 года.