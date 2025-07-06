Принадлежащий ДОСААФ легкомоторный самолет Ан-2 с парашютистами совершил жёсткую посадку в Читинском районе Забайкальского края, сообщило региональное управление МЧС. В прокуратуре назвали причиной ЧП неисправность двигателя. Минздрав сообщил о девяти пострадавших, несколько человек находятся в тяжелом состоянии.

Самолет приземлился в районе садового товарищества «Топограф» через 16 минут после взлета с аэродрома Каштак. Начальник читинского авиационно-спортивного клуба ДОСААФ Аскольд Волошин рассказал, что во время планового полета «встал двигатель», поэтому «летчик принял решение о посадке».

«Пилот действовал грамотно, он доложил о том, что у него встал двигатель и выбрал площадку, где меньше всего деревьев и возможность была приземлиться…» — пояснил он.

Очевидцы утверждают, что самолет поднялся в воздух, пролетел несколько минут и резко пошел на снижение. Судя по видео с места происшествия, он приземлился буквально в 200 метров от жилых домов.

«Как раз надо мной пролетал этот самолёт. Двигатель работал, потом внезапно заглох, и слышно было, что пилот пытался его завести. Но у него ничего видимо не получалось, потом был слышен звук, как он планирует. И всё, дальше он уже скрылся из вида», — рассказала жительница СНТ по имени Юлия.

Читинская транспортная прокуратура начала проверку соблюдения законодательства о безопасности полетов. В ведомстве уточнили, что причиной ЧП стала неисправность двигателя. ГТРК «Чита» сообщает, что борт прошел капитальный ремонт в 2023 году. По данным Chita.Ru, в эксплуатации самолет находился более 30 лет. СМИ отмечают, что Ан-2 считается одним из самых надежных легкомоторных самолетов.

На борту находились девять парашютистов-спортсменов, один выпускающий парашютист и пилот. Региональный Минздрав сначала сообщил о восьми пострадавших, потом ТАСС со ссылкой на него передал информацию о 10 пострадавших, но впоследствии губернатор Забайкальского края Александр Осипов уточнил, что травмы получили девять человек. Все они госпитализированы в краевую клиническую больницу.

Местные СМИ пишут, что у парашютистов переломы ребер, рук и ног (в том числе один открытый), у девушки сломаны тазовые кости. Замминистра здравоохранения Забайкалья Елена Аранина уточнила, что трое пострадавших находятся в реанимации, а шестеро — в отделении травматологии. Все они являются профессиональными спортсменами, самому старшему из них — Сергею Соколкину — 68 лет.

«Я не видел, где он круг делал, около 100 метров набрали, может, побольше. Двигатель чихнул и встал. До полосы не дотянули. Пилот посадил, всё прекрасно, выбрал место. Отделались шишками и чуть поломались. Поступила команда сгруппироваться, страха не было. Счастливый случай, все живы», — рассказал Соколкин журналистам.

По его словам, остановка двигателя произошла на третьем по счету подъеме Ан-2 с парашютистами.