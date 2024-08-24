Пассажирский самолет Ан-2 с 11 людьми на борту совершил вынужденную посадку в 5 км от поселка Солнечный Усть-Майского района республики Саха (Якутия), из которого вылетел, сообщает местное управление МЧС. Причиной стал отказ двигателя, в результате никто не пострадал.

Якутская транспортная прокуратура организовала проверку по факту случившегося. В ведомстве уточнили, что самолет должен был выполнить рейс из Усть-Мая в Капитоновку (Якутск), но вскоре после взлета из-за отказа двигателя пилот принял решение приземлиться.

«На борту самолета находилось три члена экипажа и восемь пассажиров. Воздушное судно благополучно совершило посадку, пассажиры и экипаж не пострадали. Причины авиасобытия выясняются», — говорится в сообщении прокуратуры.

Телеграм-канал «112» утверждает, что на борту совершившего вынужденную посадку самолета находилась московская кавер-группа «Монако Джем», которая в январе 2024 года принимала участие в музыкальном шоу «Голос» на Первом канале.

По данным канала, экипаж состоял из двух пилотов и техника, а музыканты летели в Якутск после выступления на корпоративе золотодобытчиков.

«У кукурузника отказал двигатель и он спланировал в лес. Лётчикам удалось посадить борт максимально безопасно», — говорится в сообщении «112».

Baza пишет, что артисты выступали на праздничном концерте, который состоялся в Усть-Майском районе накануне и был посвящен столетию якутской золотодобывающей промышленности.

По данным канала, после вынужденной посадки музыкантов разместили в Солнечном, в доме работника артели, а завтра отправят в Якутск на лодке.

Бывший командир воздушного судна, специалист по безопасности полетов Александр Романов ранее пояснял, что Ан-2 — это «уникальный самолет»: «При потере скорости у него выдвигаются предкрылки, на которых он парашютирует и при небольших скоростях может сесть», причем «на любой поляне». «Практически редки случаи, когда происходили трагедии с пассажирами, тем более — со смертельным исходом», — утверждает эксперт.