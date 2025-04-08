Курс доллара должен вырасти до 120 рублей в обозримом будущем. Об этом рассказал News.ru аналитик финансовой группы «Финам» Александр Потавин.

«Повышение курса доллара до отметки в 120 рублей предопределено. Все дело лишь в сроках. Кто-то полагает, что это может случиться уже к концу этого года, а кто-то ждет этих уровней через пару лет», — сказал он.

По мнению финансиста, ослабление рубля ожидается в течение «двух-трех месяцев» на фоне наблюдаемого снижения стоимости нефти. Во второй половине года, отметил он, рубль может начать дешеветь, а цена доллара — достигнуть отметки в 105 рублей.

В то же время, Потавин призвал не ждать более серьезного падения стоимости доллара в связи с тем, что Министерство финансов ужа начало покрывать нехватку рублей в бюджете, образовавшуюся в результате уменьшения доходов от продажи дешевеющей нефти, с помощью реализации валюты из Фонда национального благосостояния.

Аналитик также обратил внимание на то, что не ожидает ускорения процесса девальвации в случае срыва переговоров по урегулированию российско-украинского конфликта. По его словам, для реализации такого сценария президенту США Дональду Трампу необходимо будет также обвинить в срыве мирного процесса российскую сторону и ввести в отношении России еще более жесткие санкции.

Еще одним фактором, который способен негативно повлиять на курс рубля по мнению Потавина, может стать сохранение очень низкой стоимости нефти при исчерпании валютного резерва ФНБ.

После снижения стоимости доллара в начале 2025 года со 100 до 84,38 рублей, 7 апреля курс российской валюты опустился до отметки в 86,05 рублей.

Снижение рубля произошло на фоне введения глобальных пошлин на импорт товаров в США. По мнению опрошенных RTVI экспертов, этот шаг со стороны администрации Трампа приведет к сокращению доходов российского бюджета от торговли нефти, усилению конкуренции на рынке сырьевых и околосырьевых товаров и замедлению роста ВВП России в 2025-2026 годах.