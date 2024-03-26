Госдума может ограничить доступ к книгам иноагентов, экстремистов и террористов в библиотеках. Соответствующий законопроект внесли в Госдуму депутаты, среди которых Елена Драпеко.

«Мы пытаемся решить две проблемы. Первая — состав литературы в библиотеках новых территорий. Там очень много было созданной на Украине литературы, которую мы считаем вредной, противоречащей нашим ценностям. И предлагаем правительству определить порядок доступа к такой литературе граждан», — сказала Драпеко RTVI.

Также поправками предлагается правительству определить порядок доступа граждан к книгам и материалам иноагентов, отметила Драпеко.

При этом, по ее мнению, полностью доступ к книгам иноагентов запрещен не будет.

«Я думаю, что это будет, как аналог спецхрана такого знаете, то есть книги остаются в наших публичных библиотеках, особенно в наших больших хранилищах, например, Российской государственной библиотеке. Только мы считаем, что эти книги не должны стоять на передних полках», — отметила депутат.

По ее мнению, с книгами иноагентов будут обращаться, как «с книгами с ненормативной лексикой, либо нарушающей нравственное здоровье детей — будут держать в отдельных шкафах, где они стоят отдельно от всей остальной литературы».