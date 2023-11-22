Суд в Иркутске вынес четвертый приговор «ангарскому маньяку» Михаилу Попкову, осужденному за 83 убийства. По новому делу он получил еще 10 лет колонии, сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

Попкова признали виновным по п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ («Убийство двух и более лиц»). Суд установил, что с 1997 по 2003 годы «ангарский маньяк» убил троих женщин.

«Он встречал потерпевших в микрорайоне Ново-Ленино г. Иркутска, в том числе на остановках общественного транспорта, предлагая подвезти их на своем автомобиле или провести с ним время. После этого он увозил жертв в безлюдные места, где расправлялся с ними различными способами», — говорится в сообщении ведомства.

По данным прокуратуры, в октябре 1997 года и в марте 1998 года он задушил двух девушек (25 и 27 лет) на берегу реки Ангара, тело одной из них Попков облил бензином и поджег. Кроме того, в октябре 2003 года обвиняемый «расправился с 31-летней потерпевшей в районе Ново-Ленинского кладбища, нанеся ей не менее 40 ударов ножом», добавили в пресс-службе ведомства.

«С учетом мнения государственного обвинителя суд приговорил подсудимого к 10 годам лишения свободы, по совокупности с ранее вынесенными приговорами ему назначено окончательное наказание в виде пожизненного лишения свободы с отбыванием в колонии особого режима», — отметили в прокуратуре.

Обвиняемый не стал давать показания в зале суда, поэтому были оглашены его допросы, полученные на следствии. По данным ведомства, свои показания Попков подтвердил.

До вступления приговора в законную силу он будет находиться в иркутском СИЗО-1. В прокуратуре отметили, что явки с повинной о двух эпизодах серийный убийца написал в октябре прошлого года, отбывая пожизненное наказание в исправительной колонии особого режима на территории Мордовии.