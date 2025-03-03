В Лос-Анджелесе прошла 97-я церемония вручения премии «Оскар». Статуэтку в номинации «Лучший фильм» получила картина американского режиссера Шона Бейкера «Анора».

«Анора» также получила премии за «Лучшую женскую роль» (Майки Мэдисон), «Лучшую режиссуру», «Лучший оригинальный сценарий» и «Лучший монтаж».

При этом российский актер Юра Борисов, который был номинирован на «Оскар» за лучшую мужскую роль второго плана в «Аноре», награду не получил. Статуэтка в этой номинации ушла к Кирану Калкину, сыгравшему в картине «Настоящая боль».

Еще одним фаворитом премии стала кинолента «Бруталист», которая получила три статуэтки в категориях «Лучшая мужская роль» (Эдриен Броуди), «Лучшая операторская работа» (Брэди Корбет) и «Лучший саундтрек» (Дэниел Блумберг).

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