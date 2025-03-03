В Лос-Анджелесе прошла 97-я церемония вручения премии «Оскар». Статуэтку в номинации «Лучший фильм» получила картина американского режиссера Шона Бейкера «Анора».
«Анора» также получила премии за «Лучшую женскую роль» (Майки Мэдисон), «Лучшую режиссуру», «Лучший оригинальный сценарий» и «Лучший монтаж».
При этом российский актер Юра Борисов, который был номинирован на «Оскар» за лучшую мужскую роль второго плана в «Аноре», награду не получил. Статуэтка в этой номинации ушла к Кирану Калкину, сыгравшему в картине «Настоящая боль».
Еще одним фаворитом премии стала кинолента «Бруталист», которая получила три статуэтки в категориях «Лучшая мужская роль» (Эдриен Броуди), «Лучшая операторская работа» (Брэди Корбет) и «Лучший саундтрек» (Дэниел Блумберг).
Награду получили также:
- «Лучший международный фильм» — лента бразильского режиссера Вальтера Саллеса «Я все еще здесь»,
- «Лучший документальный фильм» — палестино-норвежский «Нет другой земли»,
- «Лучший анимационный фильм» — «Поток» латвийского режиссера Гинтса Зильбалодиса,
- «Лучший короткометражный анимационный фильм» — «В тени кипариса»,
- «Лучший короткометражный документальный фильм» — «Единственная девушка в оркестре»,
- «Лучший адаптированный сценарий» — «Конклав» (Питер Строан),
- «Лучшая работа художника-постановщика» — «Злая: Сказка о ведьме Запада» (Нэйтан Краули и Ли Сандейлс),
- «Лучшие визуальные эффекты» — «Дюна: Часть вторая»,
- «Лучший грим и прически» — «Субстанция» (Пьер-Оливье Персен, Стефани Гийон и Марилин Скарселли),
- «Лучшие костюмы» — «Злая: Сказка о ведьме Запада» (Пол Тэйзуэлл),
- «Лучший звук» — «Дюна: Часть вторая»,
- «Лучшая песня» — «El Mal» («Эмилия Перес»).